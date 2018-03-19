عاجل وبالصورة.. رونار يمنح الجامعة كامل الصلاحية لمتابعة متولي قضائيا ويقدم الشكر الخاص بعد الوقوف إلى جانبه ﻿

وجه هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، قبل قليل، الشكر الخاص للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بعد مساندتها له والوقوف إلى جانبه جراء التصريحات الأخيرة لمحسن متولي لاعب فريق الريان

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وجه هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، قبل قليل، الشكر الخاص للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بعد مساندتها له والوقوف إلى جانبه جراء التصريحات الأخيرة لمحسن متولي لاعب فريق الريان القطري بخصوص طريقة استدعائه للاعبين قصد المشاركة في التربصات الإعدادية.

وأكد رونار عبر حسابه الرسمي، منح الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، كامل الصلاحية في اتخاد الإجراءات القانونية، معلنا عدم تدخله في القضية إلا في حالة إذا ما تطلب الأمر ذلك.

وقال رونار عبر حسابه الرسمي ''تويتر''، أنه لم يتابع متولي قضائيا إلا أنه مستعد للتدخل في القضية إذا استدعى الأمر ذلك، مؤكدا عن استعداده للمعسكر التدريبي المقبل الخاص بمنافسات كأس العالم 2018.