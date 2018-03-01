مدريـد توجــه صفعــة قويـة إلـى البوليساريو وتنتصر للمغرب ﻿

الحكومة المركزية الإسبانية تنتصـر للمغرب ، وتصفع جبهة البوليساريو والحكومة المحلية لجزر الكناري، بعد طلب هاتين الأخيرتين من شـركة طـيران إسبانية تجميد رحلاتها الجوية إلى مدينتي العيون

"شوف تيفي"

الحكومة المركزية الإسبانية تنتصـر للمغرب ، وتصفع جبهة البوليساريو والحكومة المحلية لجزر الكناري، بعد طلب هاتين الأخيرتين من شـركة طـيران إسبانية تجميد رحلاتها الجوية إلى مدينتي العيون والداخلة أو جرها إلى القضاء ، استنادا إلى قراري محكمة العدل الأوروبية في دجنبر 2016، وفبراير2018، واللذين أشارا إلى أن اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري بين الرباط وبروكسيل لا تنطبقان على الصحراء، حسب ما أوردته صحيفة "أخبار اليوم" في عدد غد الاثنين.

مندوبة الحكومة المركزية الإسبانية بجزر الكناري، مرسيدس رولدوس، أوضحت أن حكومة جزر الكناري ليست لها صلاحيات في مجال السياسة الخارجية ، وهي مسؤولية تقع على عاتق حكومة إسبانيا، وانتقدتها قائلة: "المؤسسة المحلية يجب أن تكرس نفسها لإدارة اختصاصاتها وعدم التدخل في سياسة الشؤون الخارجية التي تقع على عاتق الدولة مبرزة أن نزاع الصحراء قضية دولية ولـ"الأمم المتحدة الكلمة الأخيرة فيها".