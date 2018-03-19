تغريدة ملغومة لأمير سعودي حول ترشيح المغرب لمونديال 2026 وهاشنو قال ﻿

بعدما أكد المستشار السعودي طلال آل الشيخ دعم السعودية ترشيح المغرب لمونديال 2026 خلال زيارته المغرب يوم السبت، خرج مساء يومه الأحد رئيس هيئة الرياضة بالسعودية الأمير تركي آل شيخ، بتغريدة ملغومة أكد

شــــوف تيفي:

بعدما أكد المستشار السعودي طلال آل الشيخ دعم السعودية ترشيح المغرب لمونديال 2026 خلال زيارته المغرب يوم السبت، خرج مساء يومه الأحد رئيس هيئة الرياضة بالسعودية الأمير تركي آل شيخ، بتغريدة ملغومة أكد من خلالها أن السعودية لم تحسم بعد موقفها بخصوص دعم الملف المغربي.

و قال الأمير السعودي،في تغريدته،"لم يطلب أحد أن ندعمه في ملف 2026، وفي حال طُلب منا سنبحث عن مصلحة المملكة العربية السعودية أولا…اللون الرمادي لم يعد مقبولا لدينا"

و معلوم أن المغرب قدم يوم السبت رسميا ملف ترشيحه لمونديال 2026، حيث يتنافس مع ملف أمريكا وكندا والمكسيك المشترك، على تنظيم هذه النسخة من كأس العالم، ولم تحدد السعودية الملف الذي ستقوم بدعمه بعد.