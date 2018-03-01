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الصحيفة القطرية تعيد متولي للواجهة وتنشر اعتذاره للجامعة وللمدرب هيرفي رونار

بتاريــخ : 18 مارس 2018 / 22:57 الصحيفة القطرية تعيد متولي للواجهة وتنشر اعتذاره للجامعة وللمدرب هيرفي رونار | سبور
الصحيفة القطرية تعيد متولي للواجهة وتنشر اعتذاره للجامعة وللمدرب هيرفي رونار
عادت الصحيفة القطرية التي أجرت حوار محسن متولي الذي خلق جدلا واسعا في الأوساط الرياضية، لنشر اعتذاره لهيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي وللجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

شوف سبور

عادت الصحيفة القطرية التي أجرت حوار محسن متولي الذي خلق جدلا واسعا في الأوساط الرياضية، لنشر اعتذاره لهيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي وللجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وأشارت الصحيفة القطرية، أن متولي وضح العديد من الأمور بخصوص طريقة استدعاء لاعبي المنتخب المغربي من طرف المدرب هيرفي رونار عبر حسابه الرسمي إنستغرام.

وأوضحت الصحيفة، أن لاعب الريان القطري، أكد أنه كان سوء فهم "الدارجة" المغربية، ولما يقصده من كلمة "مكافآت"، نافيا أن يكون قد أراد الإساءة للجامعة أو للمدرب الفرنسي.

وجاء في بلاغ متولي : "لو كنت أرغب في توجيه الاتّهامات لوجهتها إلى مدربين قبل رونار، عندما كنت في أوج عطائي مع الرجاء، وساهمت في تشريف كرة القدم الوطنية في كأس العالم".

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شوف سبور المغرب هيرفي رونار محسين متولي

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