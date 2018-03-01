يا ربي السلامة..موتا خايبة: شيباني مات في أحضان مومس وهو كيمارس الجنس معاها بوكر للدعارة ببني ملال+ تفاصيل جد صادمة ﻿

اهتزت مدينة بني ملال عشية يومه الأحد على وقع خبر جد صادم، يتمثل في العثور على شخص في عقده السابع جثة هامدة بالقرب من حدى المنازل.

"شوف تيفي"

اهتزت مدينة بني ملال عشية يومه الأحد على وقع خبر جد صادم، يتمثل في العثور على شخص في عقده السابع جثة هامدة بالقرب من حدى المنازل.

وحسب مصادر محلية فإن المصالح الأمنية توصلت بمعلومات بأن الهالك فارق الحياة داخل منزل معد للدعارة وتم إخراجه منه للتمويه بأنه لفظ أنفاسه الأخيرة خارجا، مشيرة إلى أن هذه المصالح أوقفت صاحبة المنزل التي اعترفت خلال التحقيق معها أن المسن فارق الحياة وهو في أحضانها خلال ممارستهما للجنس.

وأكدت ذات المصادر أن جثة الهالك تم نقلها إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي، بينما تم وضع المعنية بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية.