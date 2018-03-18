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ســكوب..الفائز بلقب ستانداب ربح 20 مليون و جراو عليه من الخدمة و ها علاش

بتاريــخ : 18 مارس 2018 / 22:14 ســكوب..الفائز بلقب ستانداب ربح 20 مليون و جراو عليه من الخدمة و ها علاش | ثقافة و فنون
ســكوب..الفائز بلقب ستانداب ربح 20 مليون و جراو عليه من الخدمة و ها علاش
لم تكتمل فرحة الفائز بالنسخة الثانية من برنامج اكتشاف المواهب “ستاند آب” سفيان نعوم مساء أمس السبت ، إذ فوجئ بتوقيفه عن العمل مباشرة بعد نهاية البرايم ، وذلك بسبب تغيبه المستمر والذي كان يبرره

شوف تيفي : "علاء الصنوبري"

لم تكتمل فرحة الفائز بالنسخة الثانية من برنامج اكتشاف المواهب “ستاند آب” سفيان نعوم مساء أمس السبت ، إذ فوجئ بتوقيفه عن العمل مباشرة بعد نهاية البرايم ، وذلك بسبب تغيبه المستمر والذي كان يبرره طوال مدة التصوير بإدلائه بشهادات طبية، حتى يتمكن من مواصلة المنافسة.

فبالرغم من أن نعوم وجه الشكر، بعد إعلان تتويجه على الهواء مباشرة ،إلى رب عمله ومديرته لدعمهم له و لموهبته أولا قبل عائلته، إلا أن هذا الاعتراف لم يمنع إدارة وكالة الأسفار من فصله عن عمله ، وبهذا يكون الكوميدي الصاعد قد غامر بمساره المهني مقابل فوزه باللقب.

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شوف تيفيالمغربستانداب20 مليونخروجه من الخدمة

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