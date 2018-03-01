مجموعة OCP تستعرض مشاريع فوسبوكراع بمنتدى ''كرانس مونتانا'' ﻿

على غرار عدد من المقاولات المواطنة الكبرى التي أخذت لها موقعا هاما داخل فضاء معرض منتدى ''كرانس مونتانا'' بمدينة الداخلة، قامت مؤسسة ''فوس بوكراع'' التابعة لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط

شـــوف تيفي:

على غرار عدد من المقاولات المواطنة الكبرى التي أخذت لها موقعا هاما داخل فضاء معرض منتدى ''كرانس مونتانا'' بمدينة الداخلة، قامت مؤسسة ''فوس بوكراع'' التابعة لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بعرض منجزاتها التنموية بالأقاليم الجنوبية، حيث كشفت المؤسسة لزوار فضائها التواصلي على امتداد خمسة أيام، عن أبرز مشاريعها بالمنطقة الجنوبية للمملكة، من قبيل مشروعي إنجاز خريطة للملوحة خاصة بالمحيط السقوي لفم الواد وتحسين الظروف المعيشية لساكنة جماعة فم الواد، مشيرة إلى أن المكتب الشريف للفوسفاط يتطلع من خلال هذه المشاريع التنموية إلى تحويل فم الواد إلى ''تكنوبول'' المعرفة والإبتكار وجعله في خدمة تنمية الجهات الجنوبية ودمجها على المستوى الرقمي والتكنولوجي.

وأوضحت مصادر ''شوف تيفي'' بمؤسسة ''فوس بوكراع''، أن استراتيجية هذه الأخيرة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، تراهن على خمسة برامج جوهرية هي التنمية الإجتماعية والحضرية والفلاحة الصحراوية وحماية البيئة، إلى جانب الثقافة والرياضة وريادة المقاولات، بالإضافة إلى الرفع من كفاءة النساء.

وأشارت مؤسسة فوس بوكراع إلى أن المهمة الأساسية التي سطرتها من خلال أجرأة هذه البرامج التنموية، تكمن في دعم التنمية البشرية بالأقاليم الجنوبية وتطوير مهاراتها في مختلف المجالات.