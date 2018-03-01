الجماهير الرجاوية غاضبة من مدرب جنوى الإيطالي بسبب الياميق ﻿

عبرت الجماهير الرجاوية عن جام غضبها بتعليقها على التشكيلة الرسمية لنادي جنوى الإيطالي في كل مباراة بسبب عدم إشراك مدرب الفريق للرجاوي السابق جواد الياميق.

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عبرت الجماهير الرجاوية عن جام غضبها بتعليقها على التشكيلة الرسمية لنادي جنوى الإيطالي في كل مباراة بسبب عدم إشراك مدرب الفريق للرجاوي السابق جواد الياميق.

وجاء ذلك عقب استبعاد مدرب جنوى، المدافع المغربي جواد الياميق من المشاركة في مباريات الدوري الإيطالي، مفضلا الاحتفاظ به في دكة البدلاء.

وأمام هذا الأمر عبرت الجماهير الرجاوية عن استنكارها وغضبها خاصة وأن إدارة النادي الإيطالي كانت تسعى جاهدة وراء خدمات الياميق عندما كان النادي الأخضر في أمس الحاجة إليه قائلين " علاش ديتوه لينا مني نتوما ما كتلعبوهش ؟"