 الجماهير الرجاوية غاضبة من مدرب جنوى الإيطالي بسبب الياميق ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مُثــير.. مغربية تزوجات بـ2 رجالة واحد فيهم خليجي | مجتمع

مُثــير.. مغربية تزوجات بـ2 رجالة واحد فيهم خليجي

مجموعة OCP تستعرض مشاريع فوسبوكراع بمنتدى كرانس مونتانا | اقتصاد

مجموعة OCP تستعرض مشاريع فوسبوكراع بمنتدى ''كرانس مونتانا''

العثماني يعترف بعرقلة الحكومة ويـدعو إلى الاطمئنان | بوليتيك

العثماني يعترف بعرقلة الحكومة ويـدعو إلى الاطمئنان

صــادم.. 10 سنـوات سجنا في حق محام يتزعم عصابة للسطو على العقارات والقضية فيها استعمال وثائق مزورة | حوادث و حقوق

صــادم.. 10 سنـوات سجنا في حق محام يتزعم عصابة للسطو على العقارات والقضية فيها استعمال وثائق مزورة

بالصور.. أمطار تُعيق حركة السير بحي كويلما بتطوان‎ | حوادث و حقوق

بالصور.. أمطار تُعيق حركة السير بحي كويلما بتطوان‎

تخوف كبير من تطوير بيونغ يانغ لأسلحة نووية وصواريخ باليستية | دولي

تخوف كبير من تطوير ''بيونغ يانغ'' لأسلحة نووية وصواريخ باليستية

رامز جلال يصدم الضيوف الذين سيشاركون في برنامجه الجديد بهذا القرار | منوعات

رامز جلال يصدم الضيوف الذين سيشاركون في برنامجه الجديد بهذا القرار

تصعيد خطير..إسـرائيل تسابق الزمن وتستغل الموقف الأمريكي لإطلاق الدعوات الاستعمارية التوسعية بفلسطين.. ووزارة الخارجية تعبر عن قلقها | بوليتيك

تصعيد خطير..إسـرائيل تسابق الزمن وتستغل الموقف الأمريكي لإطلاق الدعوات الاستعمارية التوسعية

بث مباشر : ريال مدريد - جيرونا / الدوري الإسباني | ثقافة و فنون

بث مباشر : ريال مدريد - جيرونا / الدوري الإسباني

لا خير في مجتمع لا يحترم قوانينه

الجماهير الرجاوية غاضبة من مدرب جنوى الإيطالي بسبب الياميق

بتاريــخ : 18 مارس 2018 / 21:33 الجماهير الرجاوية غاضبة من مدرب جنوى الإيطالي بسبب الياميق | سبور
الجماهير الرجاوية غاضبة من مدرب جنوى الإيطالي بسبب الياميق
عبرت الجماهير الرجاوية عن جام غضبها بتعليقها على التشكيلة الرسمية لنادي جنوى الإيطالي في كل مباراة بسبب عدم إشراك مدرب الفريق للرجاوي السابق جواد الياميق.

شوف سبور

 عبرت الجماهير الرجاوية عن جام غضبها بتعليقها على التشكيلة الرسمية لنادي جنوى الإيطالي في كل مباراة بسبب عدم إشراك مدرب الفريق للرجاوي السابق جواد الياميق.

وجاء ذلك عقب استبعاد مدرب جنوى، المدافع المغربي جواد الياميق من المشاركة في مباريات الدوري الإيطالي، مفضلا الاحتفاظ به في دكة البدلاء.

وأمام هذا الأمر عبرت الجماهير الرجاوية عن استنكارها وغضبها خاصة وأن إدارة النادي الإيطالي كانت تسعى جاهدة وراء خدمات الياميق عندما كان النادي الأخضر في أمس الحاجة إليه قائلين " علاش ديتوه لينا مني نتوما ما كتلعبوهش ؟"

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

سبور شوف تيفي الرجاء جماهير جنوى الياميق.

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

نايضة في الوداد مع لاعب من مالي والقضية فيها تزوير | سبور

نايضة في الوداد مع لاعب من مالي والقضية فيها تزوير

خاص: عموتة يرفض حضور حفل تتويجه كأفضل مدرب سنة 2017 | سبور

خاص: عموتة يرفض حضور حفل تتويجه كأفضل مدرب سنة 2017

برشلونة يواصل تألقه في الدوري الإسباني ويقترب من حسم اللقب | سبور

برشلونة يواصل تألقه في الدوري الإسباني ويقترب من حسم اللقب

اجتماع أوزال بمنخرطي الرجاء يتأجل إلى وقت لاحق | سبور

اجتماع أوزال بمنخرطي الرجاء يتأجل إلى وقت لاحق

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

في حوار مُثير..عماد بنعُمر يقول كل شيئ..كيشبهوني بسعد لمجرد و لكن مكنقلدوش/تصدمت فالبنات بزاف/و كنت كنبيع بطاطا و الليمون | معانا فنان
منذ 2 ساعات

في حوار مُثير..عماد بنعُمر يقول كل شيئ..كيشبهوني بسعد لمجرد و لكن مكنقلدوش/تصدمت فالبنات بزاف/و كنت كنبيع بطاطا و الليمون

بعد طــول غياب..في قلب منزل الفنانة فاطمة النوالي..شوفو كيفاش كتعيش بعد الشهرة..كنتعرضو للتهميش وهاشكون السبب | توحشناك

بعد طــول غياب..في قلب منزل الفنانة فاطمة النوالي..شوفو كيفاش كتعيش بعد الشهرة..كنتعرضو للتهميش وهاشكون السبب

عكس دنيا باطما..خولة بنعمران تعترف..ها علاش كنخبي ولدي | بــووز

عكس دنيا باطما..خولة بنعمران تعترف..ها علاش كنخبي ولدي

خــبر اليوم..هاكيفاش قتل كرفص ولد جيرانو بعدما خرج من الحبس بالبيضاء | خبر اليوم

خــبر اليوم..هاكيفاش قتل ''كرفص'' ولد جيرانو بعدما خرج من الحبس بالبيضاء

﻿

آخر المستجدات

مُثــير.. مغربية تزوجات بـ2 رجالة واحد فيهم خليجي | مجتمع
منذ 4 دقائق

مُثــير.. مغربية تزوجات بـ2 رجالة واحد فيهم خليجي

مجموعة OCP تستعرض مشاريع فوسبوكراع بمنتدى كرانس مونتانا | اقتصاد

مجموعة OCP تستعرض مشاريع فوسبوكراع بمنتدى ''كرانس مونتانا''

العثماني يعترف بعرقلة الحكومة ويـدعو إلى الاطمئنان | بوليتيك

العثماني يعترف بعرقلة الحكومة ويـدعو إلى الاطمئنان

صــادم.. 10 سنـوات سجنا في حق محام يتزعم عصابة للسطو على العقارات والقضية فيها استعمال وثائق مزورة | حوادث و حقوق

صــادم.. 10 سنـوات سجنا في حق محام يتزعم عصابة للسطو على العقارات والقضية فيها استعمال وثائق مزورة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.