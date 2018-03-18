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نايضة في الوداد مع لاعب من مالي والقضية فيها تزوير

بتاريــخ : 18 مارس 2018 / 21:09 نايضة في الوداد مع لاعب من مالي والقضية فيها تزوير | سبور
نايضة في الوداد مع لاعب من مالي والقضية فيها تزوير
طالب سليمان سيسيكو اللاعب السابق لفريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، بإحالة قضيته مع فريق الوداد، على النيابة العامة، بعدما تأكد له أن الدفوعات التي تقدمت بها إدارة النادي لا أساس لها من الصحة

" شوف سبور"

طالب سليمان سيسيكو اللاعب السابق لفريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، بإحالة قضيته مع فريق الوداد، على النيابة العامة، بعدما تأكد له أن الدفوعات التي تقدمت بها إدارة النادي لا أساس لها من الصحة ومزورة.

وكشف موقع أحداث أنفو، أن سليمان سيسيكو، قد تعاقد مع فريق الوداد الرياضي، منذ ثلاثة سنوات، إلا أنه تعرض للتهميش من طرف الرئيس الناصيري وتم الدفع به لطلب إلغاء العقد، دون أن يتحقق هذا المبتغى نظرا لتشبث اللاعب بعقده.

وحسب ذات المصدر فقد تمكن اللاعب بفسخ عقده لعدم توصله بمستحقاته المالية لمدة ثلاثة أشهر، ليصبح مباشرة حرا بمقتضى قانون الاحتراف ووضع اللاعب شكاية أمام اللجنة المختصة يطالب من خلالها بكل مستحقاته الشيء الذي رد عليه دفاع رئيس الوداد بالرفض، بحجة توصل اللاعب بكل مستحقاته و مستشهدا بالعديد من الوصولات الموقعة وبالبصمة من طرف اللاعب .

وأفادت المصادر نفسها لأحداث أنفو، أن اللاعب أكد أن الوصولات مزورة و لم يسبق له أن وقع عليها، ومطالبا في الوقت نفسه بإحالة ملفه على النيابة العامة.

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