 العثماني يعترف بعرقلة الحكومة ويـدعو إلى الاطمئنان ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شاهد بالفيديو ملخص و أهداف مباراة الجنون بين ريال مدريد و جيرونا 6-3 | بووز

شاهد بالفيديو ملخص و أهداف مباراة الجنون بين ريال مدريد و جيرونا 6-3

مُثــير.. مغربية تزوجات بـ2 رجالة واحد فيهم خليجي | مجتمع

مُثــير.. مغربية تزوجات بـ2 رجالة واحد فيهم خليجي

مجموعة OCP تستعرض مشاريع فوسبوكراع بمنتدى كرانس مونتانا | اقتصاد

مجموعة OCP تستعرض مشاريع فوسبوكراع بمنتدى ''كرانس مونتانا''

العثماني يعترف بعرقلة الحكومة ويـدعو إلى الاطمئنان | بوليتيك

العثماني يعترف بعرقلة الحكومة ويـدعو إلى الاطمئنان

صــادم.. 10 سنـوات سجنا في حق محام يتزعم عصابة للسطو على العقارات والقضية فيها استعمال وثائق مزورة | حوادث و حقوق

صــادم.. 10 سنـوات سجنا في حق محام يتزعم عصابة للسطو على العقارات والقضية فيها استعمال وثائق مزورة

بالصور.. أمطار تُعيق حركة السير بحي كويلما بتطوان‎ | حوادث و حقوق

بالصور.. أمطار تُعيق حركة السير بحي كويلما بتطوان‎

تخوف كبير من تطوير بيونغ يانغ لأسلحة نووية وصواريخ باليستية | دولي

تخوف كبير من تطوير ''بيونغ يانغ'' لأسلحة نووية وصواريخ باليستية

رامز جلال يصدم الضيوف الذين سيشاركون في برنامجه الجديد بهذا القرار | منوعات

رامز جلال يصدم الضيوف الذين سيشاركون في برنامجه الجديد بهذا القرار

تصعيد خطير..إسـرائيل تسابق الزمن وتستغل الموقف الأمريكي لإطلاق الدعوات الاستعمارية التوسعية بفلسطين.. ووزارة الخارجية تعبر عن قلقها | بوليتيك

تصعيد خطير..إسـرائيل تسابق الزمن وتستغل الموقف الأمريكي لإطلاق الدعوات الاستعمارية التوسعية

لا خير في مجتمع لا يحترم قوانينه

العثماني يعترف بعرقلة الحكومة ويـدعو إلى الاطمئنان

بتاريــخ : 18 مارس 2018 / 20:53 العثماني يعترف بعرقلة الحكومة ويـدعو إلى الاطمئنان | بوليتيك
العثماني يعترف بعرقلة الحكومة ويـدعو إلى الاطمئنان
حرص ''العثماني'' رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني على الدعوة إلى عدم تضخيم التراجعات السياسية والحقوقية التي يعرفها المغرب، في كلمة ألقاها أول أمس في مؤتمر حزبه

"شوف تيفي"

حرص "العثماني" رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني على الدعوة إلى عدم تضخيم التراجعات السياسية والحقوقية التي يعرفها المغرب، في كلمة ألقاها أول أمس في مؤتمر حزبه الجهوي بجهة سوس.

واعتبر "سعد الدين العثماني" محاولات العرقلة التي تتعرض لها حكومته أمرا عاديا، مشبها إياها بالعرقلة التي تحدث داخل مجالس الجماعات المحلية وذهب رئيس الحكومة إلى أن "الحكومة حتى هي كاينين شي وحدين للي بغاو يديرولها العصا فالرويدة؟ واش نكذبو على الله؟ كاين هاذشي، ولكن حنا لن نستسلم لهادشي، سنقاوم وسنبذل جهدنا، وسنمضي إلـى الأمام لفائدة بلادنا"، حسب ما أوردته يومية "أخبار اليوم" في عدد الاثنين 19 مارس 2018.

وشدد العثماني على أن المغرب "غادي في الطريق الصحيح" رغم إقراره بوجود إشكالات وصفها بـ"القاسية أحيانا".

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب رئيس الحكومة العثماني

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

تصعيد خطير..إسـرائيل تسابق الزمن وتستغل الموقف الأمريكي لإطلاق الدعوات الاستعمارية التوسعية بفلسطين.. ووزارة الخارجية تعبر عن قلقها | بوليتيك

تصعيد خطير..إسـرائيل تسابق الزمن وتستغل الموقف الأمريكي لإطلاق الدعوات الاستعمارية التوسعية بفلسطين.. ووزارة الخارجية تعبر عن قلقها

الطالبي يدشن ملعبا للقرب بمركز تاهلة بإقليم تيزنيت | بوليتيك

الطالبي يدشن ملعبا للقرب بمركز تاهلة بإقليم تيزنيت

الوزير عزيز أخنوش يطلع على مشاريع للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بإقليم تيزنيت | بوليتيك

الوزير "عزيز أخنوش" يطلع على مشاريع للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بإقليم تيزنيت

الزفزافي كــذب المحاميين محمد زيان و إسحاق شارية.. واتهــام العماري بـالتآمر على الملك يجرهمـا إلى القضاء..وهـذه التفاصيل | بوليتيك

''الزفزافي'' كــذب المحاميين ''محمد زيان'' و ''إسحاق شارية''.. واتهــام '' العماري'' بـ''التآمر على الملك'' يجرهمـا إلى القضاء..وهـذه التفاصيل

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

نداء مؤثر من ساكنة المدينة القديمة..عايشين فدار كتمشي و تجي بالبرد و الشتاء و المسؤولين آوت | حالة خاصة
منذ 3 دقائق

نداء مؤثر من ساكنة المدينة القديمة..عايشين فدار كتمشي و تجي بالبرد و الشتاء و المسؤولين ''آوت''

في حوار مُثير..عماد بنعُمر يقول كل شيئ..كيشبهوني بسعد لمجرد و لكن مكنقلدوش/تصدمت فالبنات بزاف/و كنت كنبيع بطاطا و الليمون | معانا فنان

في حوار مُثير..عماد بنعُمر يقول كل شيئ..كيشبهوني بسعد لمجرد و لكن مكنقلدوش/تصدمت فالبنات بزاف/و كنت كنبيع بطاطا و الليمون

بعد طــول غياب..في قلب منزل الفنانة فاطمة النوالي..شوفو كيفاش كتعيش بعد الشهرة..كنتعرضو للتهميش وهاشكون السبب | توحشناك

بعد طــول غياب..في قلب منزل الفنانة فاطمة النوالي..شوفو كيفاش كتعيش بعد الشهرة..كنتعرضو للتهميش وهاشكون السبب

عكس دنيا باطما..خولة بنعمران تعترف..ها علاش كنخبي ولدي | بــووز

عكس دنيا باطما..خولة بنعمران تعترف..ها علاش كنخبي ولدي

﻿

آخر المستجدات

شاهد بالفيديو ملخص و أهداف مباراة الجنون بين ريال مدريد و جيرونا 6-3 | بووز
منذ 2 دقائق

شاهد بالفيديو ملخص و أهداف مباراة الجنون بين ريال مدريد و جيرونا 6-3

مُثــير.. مغربية تزوجات بـ2 رجالة واحد فيهم خليجي | مجتمع

مُثــير.. مغربية تزوجات بـ2 رجالة واحد فيهم خليجي

مجموعة OCP تستعرض مشاريع فوسبوكراع بمنتدى كرانس مونتانا | اقتصاد

مجموعة OCP تستعرض مشاريع فوسبوكراع بمنتدى ''كرانس مونتانا''

العثماني يعترف بعرقلة الحكومة ويـدعو إلى الاطمئنان | بوليتيك

العثماني يعترف بعرقلة الحكومة ويـدعو إلى الاطمئنان

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.