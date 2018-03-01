العثماني يعترف بعرقلة الحكومة ويـدعو إلى الاطمئنان ﻿

حرص ''العثماني'' رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني على الدعوة إلى عدم تضخيم التراجعات السياسية والحقوقية التي يعرفها المغرب، في كلمة ألقاها أول أمس في مؤتمر حزبه

"شوف تيفي"

حرص "العثماني" رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني على الدعوة إلى عدم تضخيم التراجعات السياسية والحقوقية التي يعرفها المغرب، في كلمة ألقاها أول أمس في مؤتمر حزبه الجهوي بجهة سوس.

واعتبر "سعد الدين العثماني" محاولات العرقلة التي تتعرض لها حكومته أمرا عاديا، مشبها إياها بالعرقلة التي تحدث داخل مجالس الجماعات المحلية وذهب رئيس الحكومة إلى أن "الحكومة حتى هي كاينين شي وحدين للي بغاو يديرولها العصا فالرويدة؟ واش نكذبو على الله؟ كاين هاذشي، ولكن حنا لن نستسلم لهادشي، سنقاوم وسنبذل جهدنا، وسنمضي إلـى الأمام لفائدة بلادنا"، حسب ما أوردته يومية "أخبار اليوم" في عدد الاثنين 19 مارس 2018.

وشدد العثماني على أن المغرب "غادي في الطريق الصحيح" رغم إقراره بوجود إشكالات وصفها بـ"القاسية أحيانا".