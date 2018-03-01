 صــادم.. 10 سنـوات سجنا في حق محام يتزعم عصابة للسطو على العقارات والقضية فيها استعمال وثائق مزورة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شاهد بالفيديو ملخص و أهداف مباراة الجنون بين ريال مدريد و جيرونا 6-3 | بووز

شاهد بالفيديو ملخص و أهداف مباراة الجنون بين ريال مدريد و جيرونا 6-3

مُثــير.. مغربية تزوجات بـ2 رجالة واحد فيهم خليجي | مجتمع

مُثــير.. مغربية تزوجات بـ2 رجالة واحد فيهم خليجي

مجموعة OCP تستعرض مشاريع فوسبوكراع بمنتدى كرانس مونتانا | اقتصاد

مجموعة OCP تستعرض مشاريع فوسبوكراع بمنتدى ''كرانس مونتانا''

العثماني يعترف بعرقلة الحكومة ويـدعو إلى الاطمئنان | بوليتيك

العثماني يعترف بعرقلة الحكومة ويـدعو إلى الاطمئنان

صــادم.. 10 سنـوات سجنا في حق محام يتزعم عصابة للسطو على العقارات والقضية فيها استعمال وثائق مزورة | حوادث و حقوق

صــادم.. 10 سنـوات سجنا في حق محام يتزعم عصابة للسطو على العقارات والقضية فيها استعمال وثائق مزورة

بالصور.. أمطار تُعيق حركة السير بحي كويلما بتطوان‎ | حوادث و حقوق

بالصور.. أمطار تُعيق حركة السير بحي كويلما بتطوان‎

تخوف كبير من تطوير بيونغ يانغ لأسلحة نووية وصواريخ باليستية | دولي

تخوف كبير من تطوير ''بيونغ يانغ'' لأسلحة نووية وصواريخ باليستية

رامز جلال يصدم الضيوف الذين سيشاركون في برنامجه الجديد بهذا القرار | منوعات

رامز جلال يصدم الضيوف الذين سيشاركون في برنامجه الجديد بهذا القرار

تصعيد خطير..إسـرائيل تسابق الزمن وتستغل الموقف الأمريكي لإطلاق الدعوات الاستعمارية التوسعية بفلسطين.. ووزارة الخارجية تعبر عن قلقها | بوليتيك

تصعيد خطير..إسـرائيل تسابق الزمن وتستغل الموقف الأمريكي لإطلاق الدعوات الاستعمارية التوسعية

لا خير في مجتمع لا يحترم قوانينه

صــادم.. 10 سنـوات سجنا في حق محام يتزعم عصابة للسطو على العقارات والقضية فيها استعمال وثائق مزورة

بتاريــخ : 18 مارس 2018 / 20:44 صــادم.. 10 سنـوات سجنا في حق محام يتزعم عصابة للسطو على العقارات والقضية فيها استعمال وثائق مزورة | حوادث و حقوق
صــادم.. 10 سنـوات سجنا في حق محام يتزعم عصابة للسطو على العقارات والقضية فيها استعمال وثائق مزورة
أيدت غرفة الاستئناف الجنائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، الأربعاء الماضي، حكما ابتدائيا بـ 10 سنوات سجنا في حق محام من هيأة الرباط، يتزعم عصابة للسطو على العقارات ذهب ضحيتها محرر خطب

"شوف تيفي"

أيدت غرفة الاستئناف الجنائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، الأربعاء الماضي، حكما ابتدائيا بـ 10 سنوات سجنا في حق محام من هيأة الرباط، يتزعم عصابة للسطو على العقارات ذهب ضحيتها محرر خطب الحسن الثاني ومقدم أخبار سابق في القناة الأولى، كما أيدت المحكمة العقوبة ذاتها في حق عدل بالدائرة القضائية للعاصمة الإدارية، إضافة إلى فلاح بسلا الجديدة، فيما أسقطت الدعوى العمومية في حق عدل ثان بتيفلت بعدما تأكدت المحكمة من وفاته.

واستغرقت جلسة المناقشة أزيد من ساعتين منحت فيهما المحكمة الكلمة الأخيرة للمتابعين، بعدما تابعتهم بتهمة التزوير في محرر رسمي والمشاركة فيه واستعمال وثيقة رسمية، رغم العلم بزوريتها، كل حسب المنسوب إليه، واعتمدت المحكمة على خبرة تقنية على توقيع محرر خطب الحسن الثاني في بيع العقار، وهو عبارة عن مزرعة بمحيط المحكمة الابتدائية بتمارة، تبين أنها مزورة، وكونت المحكمة قناعتها في تأييد الحكم الابتدائي، حسب ما أورده موقع يومية الصباح اليوم الأحد.

وفي تفاصيل الملف سبق للهالك (م .س) أن أوكل للمحامي (ي.ي) المدان مهمة رفع دعاوى قضائية ضد شركة فرنسية قصد الزيادة في ثمن السومة الكرائية باعتبارها مستغلة المزرعة، قبل أن يتفاجأ بتزوير وكالة عدلية وبيع العقار بثمن منخفض، وبعدها لجأ أبناؤه بعد وفاته إلى تقديم شكاية أمام الوكيل العام بالرباط، واستغرقت جلسات التقاضي سنوات، وأنهت المحكمة النزاع الأربعاء.

وأدلت العائلة المشتكية إلى المحكمة بملخص شامل لوقائع القضية، وأيضا مجموعة من المعطيات، مستندة على ما يزيد عن 17 حجة تورط المتهمين الثلاثة، ضمنها خبرة خطية على التوقيع بكناش العدلين من قبل خبير محلف، والتي تؤكد أن التوقيع غير صادر عن والدهم، وبعدما أمرت المحكمة بإنجاز خبرة أسندت إلى المختبر العلمي للشرطة بالرباط، كما تتوفر العائلة على شهادة طبية توضح أن الهالك كان نزيلا بمؤسسة صحية بالبيضاء، وقت تحرير الوكالة العدلية بمكتب عدلين بتيفلت.

وأحال قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف، المتابعين الثلاثة على غرفة الجنايات، وأقر في أبحاثه بوجود أدلة في ارتكاب العدل (و.ز) جناية تزوير محرر رسمي طبقا للفصول 352 و353 و354 من القانون الجنائي، وبمتابعة المحامي بهيأة الرباط (ي.ي) والفلاح (ح.ك) من أجل ارتكابهما جنايتي المشاركة في تزوير محرر رسمي واستعمال وثيقة مزورة، رغم علمهما بزوريتها طبقا للفصول 129 و352 و355 و354 و356 من القانون الجنائي المغربي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفيالمغرب محامي الرباط التزوير

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصور.. أمطار تُعيق حركة السير بحي كويلما بتطوان‎ | حوادث و حقوق

بالصور.. أمطار تُعيق حركة السير بحي كويلما بتطوان‎

فضيحة من العيار الثقيل..تورط إطار كبير بوزارة العدل في التحرش الجنسي في حق منتدبة قضائية والقضية فيها الابتزاز(تفاصيل صادمة) | حوادث و حقوق

فضيحة من العيار الثقيل..تورط إطار كبير بوزارة العدل في التحرش الجنسي في حق منتدبة قضائية والقضية فيها الابتزاز(تفاصيل صادمة)

هاشنو وقع للسجناء بسجن أيت ملول بعد الحريق المهول | حوادث و حقوق

هاشنو وقع للسجناء بسجن أيت ملول بعد الحريق المهول

انفـــراد..أشهر شيخة فالمغرب دارت كسيدة خايبة وهاشنو وقع ليها | حوادث و حقوق

انفـــراد..أشهر شيخة فالمغرب دارت كسيدة خايبة وهاشنو وقع ليها

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

نداء مؤثر من ساكنة المدينة القديمة..عايشين فدار كتمشي و تجي بالبرد و الشتاء و المسؤولين آوت | حالة خاصة
منذ 3 دقائق

نداء مؤثر من ساكنة المدينة القديمة..عايشين فدار كتمشي و تجي بالبرد و الشتاء و المسؤولين ''آوت''

في حوار مُثير..عماد بنعُمر يقول كل شيئ..كيشبهوني بسعد لمجرد و لكن مكنقلدوش/تصدمت فالبنات بزاف/و كنت كنبيع بطاطا و الليمون | معانا فنان

في حوار مُثير..عماد بنعُمر يقول كل شيئ..كيشبهوني بسعد لمجرد و لكن مكنقلدوش/تصدمت فالبنات بزاف/و كنت كنبيع بطاطا و الليمون

بعد طــول غياب..في قلب منزل الفنانة فاطمة النوالي..شوفو كيفاش كتعيش بعد الشهرة..كنتعرضو للتهميش وهاشكون السبب | توحشناك

بعد طــول غياب..في قلب منزل الفنانة فاطمة النوالي..شوفو كيفاش كتعيش بعد الشهرة..كنتعرضو للتهميش وهاشكون السبب

عكس دنيا باطما..خولة بنعمران تعترف..ها علاش كنخبي ولدي | بــووز

عكس دنيا باطما..خولة بنعمران تعترف..ها علاش كنخبي ولدي

﻿

آخر المستجدات

شاهد بالفيديو ملخص و أهداف مباراة الجنون بين ريال مدريد و جيرونا 6-3 | بووز
منذ 2 دقائق

شاهد بالفيديو ملخص و أهداف مباراة الجنون بين ريال مدريد و جيرونا 6-3

مُثــير.. مغربية تزوجات بـ2 رجالة واحد فيهم خليجي | مجتمع

مُثــير.. مغربية تزوجات بـ2 رجالة واحد فيهم خليجي

مجموعة OCP تستعرض مشاريع فوسبوكراع بمنتدى كرانس مونتانا | اقتصاد

مجموعة OCP تستعرض مشاريع فوسبوكراع بمنتدى ''كرانس مونتانا''

العثماني يعترف بعرقلة الحكومة ويـدعو إلى الاطمئنان | بوليتيك

العثماني يعترف بعرقلة الحكومة ويـدعو إلى الاطمئنان

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.