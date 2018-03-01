خاص: عموتة يرفض حضور حفل تتويجه كأفضل مدرب سنة 2017 ﻿

رفض الحسين عموتة المدرب السابق لفريق الوداد الرياضي، حضور الحفل السنوي الذي تنظمه اذاعة خاصة لتتويج أفضل الرياضيين.

شـــوف تيفي:

رفض الحسين عموتة المدرب السابق لفريق الوداد الرياضي، حضور الحفل السنوي الذي تنظمه اذاعة خاصة لتتويج أفضل الرياضيين.

وكشف مصدر مقرب من عموتة، ان الأخير تلقى دعوة من مسؤولي إحدى الإذاعات لحضور حفل تتويجه كأفضل مدرب للسنة الماضية غير أن عموتة رفض بشكل قاطع الحضور.

وقال مصدر "شوف تيفي" إن عموتة برر رفضه الحضور بكون الإذاعة المذكورة مارست عليه تشويشا كبيرا لما كان مدربا للوداد، مبرزا في السياق نفسه أن عموتة أكد أيضا أن رفضه الحضور يأتي احتراما للجمهور الودادي الذي سانده حتى آخر يوم له بالقلعة الحمراء.