برشلونة يواصل تألقه في الدوري الإسباني ويقترب من حسم اللقب ﻿

واصل فريق برشلونة لكرة القدم، زحفه نحو استعادة لقب بطل الدوري الإسباني، بعد تغلبه على ضيفه أتلتيكو بلباو، اليوم الأحد بنتيجة هدفين دون رد برسم الجولة التاسعة والعشرين.

" شوف سبور"

واصل فريق برشلونة لكرة القدم، زحفه نحو استعادة لقب بطل الدوري الإسباني، بعد تغلبه على ضيفه أتلتيكو بلباو، اليوم الأحد بنتيجة هدفين دون رد برسم الجولة التاسعة والعشرين.

وعزز برشلونة موقعه في الصدارة برصيد 75 نقطة مبتعدا بفارق 11 نقطة مؤقتا عن مطارده المباشر أتلتيكو مدريد الذي يحل ضيفا على فياريال لاحقا.

وكان برشلونة، الوحيد الذي لم يخسر في الدوري، قطع شوطا كبيرا نحو استعادة اللقب من غريمه ريال مدريد، بفوزه على أتلتيكو الأسبوع الماضي بهدف للأرجنتيني ليونيل ميسي، افضل لاعب في العالم 5 مرات.

وحسم برشلونة مروره لدور ربع نهائي عصبة الأبطال الأوروبية على حساب تشلسي الإنكليزي، المباراة في شوطها الأول بتسجيله الهدفين محققا فوزه الثالث والعشرين هذا الموسم والثالث على التوالي منذ سقوطه في فخ التعادل مع مضيفه لاس بالماس.