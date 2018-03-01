 تخوف كبير من تطوير ''بيونغ يانغ'' لأسلحة نووية وصواريخ باليستية ﻿
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تخوف كبير من تطوير بيونغ يانغ لأسلحة نووية وصواريخ باليستية | دولي

تخوف كبير من تطوير ''بيونغ يانغ'' لأسلحة نووية وصواريخ باليستية

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تخوف كبير من تطوير ''بيونغ يانغ'' لأسلحة نووية وصواريخ باليستية

بتاريــخ : 18 مارس 2018 / 19:35 تخوف كبير من تطوير بيونغ يانغ لأسلحة نووية وصواريخ باليستية | دولي
تخوف كبير من تطوير ''بيونغ يانغ'' لأسلحة نووية وصواريخ باليستية
عبرت رابطة دول جنوب شرق آسيا(آسيان) وأستراليا يومه الأحد عن ''قلق عميق'' من تصاعد التوتر بسبب برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.

''شـوف تيفي

عبرت رابطة دول جنوب شرق آسيا(آسيان) وأستراليا يومه الأحد عن ''قلق عميق'' من تصاعد التوتر بسبب برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.

وقالت الدول في إعلان مشترك ''نحث بقوة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على الانصياع بالكامل وفورا لالتزاماتها بموجب كل القرارات ذات الصلة التي أصدرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة''، وأضاف الإعلان أن تطوير بيونغ يانغ لأسلحة نووية وصواريخ باليستية ''يهدد الأمن الإقليمي والعالمي''.، حسب ما أورده موقع قناة ''سكاي نيوز عربي'' اليوم الأحد.

وتستضيف أستراليا اجتماعات آسيان على الرغم من أنها ليست عضوا في التكتل المؤلف من عشر دول وذلك في إطار سعيها لتعزيز الروابط السياسية والتجارية بالمنطقة وسط تنامي النفوذ الصيني.

وركزت قمة آسيان على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء وأستراليا ومواجهة خطر المتشددين العائدين للمنطقة من الشرق الأوسط.

 

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