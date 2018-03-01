رامز جلال يصدم الضيوف الذين سيشاركون في برنامجه الجديد بهذا القرار ﻿

قرر الممثل المصري رامز جلال إدخال بعض التعديلات على برنامج المقالب الجديد الخاص برمضان 2018 وفرض شرطا جزائياً على الضيوف الذين سيشاركون في حلقاته.

شوف تيفي

قرر الممثل المصري رامز جلال إدخال بعض التعديلات على برنامج المقالب الجديد الخاص برمضان 2018 وفرض شرطا جزائياً على الضيوف الذين سيشاركون في حلقاته.

ووفق تقارير عربية، فإن رامز طالب يوم أمس السبت من إدارة البرنامج فرض شرط جزائي على الضيوف في حال نشروا صورة لهم من البرنامج قبل عرضه أو أي خبر يتعلّق به، إذ يتوجب عليهم دفع مبلغ 50 ألف دولار.

وفي نفس السياق، استعان رامز جلال بالمذيعة اللبنانية رزان مغربي للإيقاع بضيوفه، حيث نشرت رزان عبر حسابها في ''إنستغرام''، صورة لها وهي ترتدي الزِي الشعبي الروسي، وكتبت إلى جانبها ''من روسيا مع حبي ابقوا مستعدين مفاجأة كبيرة قريبا''.