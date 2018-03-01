اجتماع أوزال بمنخرطي الرجاء يتأجل إلى وقت لاحق ﻿

كشفت مصادر مطلعة لـ''شوف سبور''، أن الاجتماع الذي كان منتظرا أن يعقده محمد أوزال الرئيس السابق لفريق الرجاء الرياضي بمنخرطي الفريق ، يوم غد الإثنين، تم تأجيله إلى وقت لاحق .

"شوف سبور"

كشفت مصادر مطلعة لـ"شوف سبور"، أن الاجتماع الذي كان منتظرا أن يعقده محمد أوزال الرئيس السابق لفريق الرجاء الرياضي بمنخرطي الفريق ، يوم غد الإثنين، تم تأجيله إلى وقت لاحق .

وأضافت نفس المصادر، أن الأسباب مجهولة لتأجيل هذا الاجتماع بين محمد أوزال الذي من المنتظر أن يتولى رئاسة اللجنة المؤقتة لتسيير الفريق حتى نهاية الموسم.

ويذكر أن محمد أوزال كان قد عقد اجتماعا مع عبد الكبير زهود، والي جهة الدار البيضاء سطات، لمناقشة الوضعية الصعبة التي يعيشها الفريق الأخضر، والخروج بحلول جذرية لحل هذه الازمة التي تؤرق جميع الرجاويين .