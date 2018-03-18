بالصور ... الشماخ : لم أقرر الاعتزال بعد و أطمح لمواصلة مسيرتي الكروية ﻿

قال الدولي المغربي السابق، مروان الشماخ، أنه لم يقرر الاعتزال بعد بشكل رسمي، متمنيا في الوقت ذاته أن يواصل مسيرته الكروية.

"شوف سبور"

قال الدولي المغربي السابق، مروان الشماخ، أنه لم يقرر الاعتزال بعد بشكل رسمي، متمنيا في الوقت ذاته أن يواصل مسيرته الكروية.

وأضاف نجم المنتخب المغربي في كأس إفريقيا 2004 بتونس، في تصريح لصحيفة "فرانس فوتبول " يوم أمس السبت ، أنه ما يزال قادرا على اللعب لفترة إضافية، رغم عدم خوضه لأي مباراة منذ سنة تقريبا"، إذ تعود آخر مباراة لعبها الشماخ، إلى الخامس من نونبر الماضي، رفقة فريق كارديف سيتي الإنجليزي.

وكان مروان الشماخ قد أجرى مباراة خيرية يوم أمس السبت ، بين قدماء لاعبي بوردو الفرنسي، وقدماء فريق ريال سوسيداد الإسباني، لصالح أحد المستشفيات الفرنسية، والتي انتهت لصالح الفريق الفرنسي بثلاثية، وقع منها اللاعب المغربي الهدف الثاني.