تصعيد خطير..إسـرائيل تسابق الزمن وتستغل الموقف الأمريكي لإطلاق الدعوات الاستعمارية التوسعية بفلسطين.. ووزارة الخارجية تعبر عن قلقها ﻿

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الأحد إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تسابق الزمن وتستغل الموقف الأمريكي، من أجل ضم الضفة الغربية.

"شوف تيفي"

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الأحد إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تسابق الزمن وتستغل الموقف الأمريكي، من أجل ضم الضفة الغربية.

وأوضحت الوزارة في بيان صدر عنها اليوم, أنه مع تزايد الحديث عن الانتخابات المبكرة التي ما زال "شبحها" يخيم على الحلبة الحزبية في دولة الاحتلال يتصاعد السباق بين قيادات اليمين الحاكم في إسرائيل على إطلاق الدعوات الاستعمارية التوسعية لضم المناطق المحتلة والمصنفة "ج"، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء.

وبشكل يتزامن مع طفرة استيطانية جنونية ومشاريع ربط وتشبيك بين "الكتل الاستيطانية" المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة من جهة، وبين العمق الإسرائيلي من جهة أخرى، وأضافت أن تلك القيادات تسعى إلى تحويل الانتخابات القادمة في إسرائيل كي تكون ميدانا للاستفتاء العام على مشروع اليمين الخاص بفرض السيادة على المناطق المصنفة "ج" والأغوار.

وأكدت "أن عدم معاقبة إسرائيل على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، وعدم معاقبتها على تعطيلها تنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة القرار 2334، يفرض على مجلس الأمن تحمل مسؤولياته واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لردع سلطات الاحتلال، وإجبارها على الانصياع للشرعية الدولية ولإرادة السلام الدولية".

ودعت الوزارة إلى عدم الاكتفاء بالإدانة والمناشدات الدولية والتعبير عن القلق من مخاطر الاستيطان، التي باتت تشجع دولة الاحتلال على التمادي في التمرد على الشرعية الدولية وقراراتها والاستخفاف بها.