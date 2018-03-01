تطورات جديدة..بعد الطالب اللي لقا 37 مليار فالحساب البنكي ديالو و رجعها..زبناء البريد بنك لقاو الملاين فالحسابات ديالهم و رفضو يرجعوها ﻿

بعد أيام من الخطأ التقني، الذي كبد مؤسسة ''بريد بنك'' خسائر مالية مهمة،و بعد أن فشلت الرسائل النصية القصيرة في إعادة المبالغ المالية المحسوبة بسبب الخطأ المعلوماتي

شـــوف تيفي:

بعد أيام من الخطأ التقني، الذي كبد مؤسسة "بريد بنك" خسائر مالية مهمة،و بعد أن فشلت الرسائل النصية القصيرة في إعادة المبالغ المالية المحسوبة بسبب الخطأ المعلوماتي، كشفت يومية المساء في عددها الصادر يوم غد الإثنين، أن محامي المؤسسة وجه رسائل إنذار شديدة اللهجة إلى الزبناء الذين قاموا بسحب مبالغ مالية من أرصدتهم، التي تم تزويدها بمبالغ مالية مهمة عن طريق الخطأ من أجل مطالبتهم برد المبالغ المالية المسحوبة.

و أوضحت الرسالة التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، أن مؤسسة بريد بنك وضعت ملفات المخالفين لدى أحد المحامين بالدارالبيضاء، تؤكد أن المعنيين بالأمر قاموا بسحب مبلغ مالي من الشباك الأوتوماتيكي،و أن السحب المذكور غير مبرر و ينطوي على نية إجرامية ظاهرة و أنه يتجاوز بكثير رصيد المعنيين بالأمر لدى المؤسسة.

و اعتبرت الرسالة المضمونة التي تحمل إشعارا بالتوصل، أن ما قاموا به يشكل جناية اختلاس أموال عمومية،المنصوص عليها و على عقوبتها في الفصل 241 من القانون الجنائي المغربي، علما أن المؤسسة تملك الدولة كل أسهمها و أي اعتداء على ماليتها يعد اعتداء على مقدرات الدولة المغربية المالية.