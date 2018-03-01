 فضيحة من العيار الثقيل..تورط إطار كبير بوزارة العدل في التحرش الجنسي في حق منتدبة قضائية والقضية فيها الابتزاز(تفاصيل صادمة) ﻿
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فضيحة من العيار الثقيل..تورط إطار كبير بوزارة العدل في التحرش الجنسي في حق منتدبة قضائية والقضية فيها الابتزاز(تفاصيل صادمة)

بتاريــخ : 18 مارس 2018 / 18:15 فضيحة من العيار الثقيل..تورط إطار كبير بوزارة العدل في التحرش الجنسي في حق منتدبة قضائية والقضية فيها الابتزاز(تفاصيل صادمة) | حوادث و حقوق
فضيحة من العيار الثقيل..تورط إطار كبير بوزارة العدل في التحرش الجنسي في حق منتدبة قضائية والقضية فيها الابتزاز(تفاصيل صادمة)
أعفي أخيرا، مدير الميزانية والمراقبة بوزارة العدل، بعدما لم يعمر كثيرا بمنصبه، الذي أسند إليه في عهد الوزير السابق.

"شوف يتيفي"

 أعفي أخيرا، مدير الميزانية والمراقبة بوزارة العدل، بعدما لم يعمر كثيرا بمنصبه، الذي أسند إليه في عهد الوزير السابق.

وحسب مصادر "الصباح" فإن القرار الذي صدر بناء على طلب الإعفاء حفاظا على ماء الوجه، كان بسبب ما أسمته المصادر ذاتها اتهامه بالتحرش الجنسي في حق منتدبة قضائية، تعمل باستئنافية الرباط، لمدة غير يسيرة عبر رسائل كانت تتوصل بها على هاتفها المحمول عبر تطبيق "واتساب"، تتضمن عبارات ذات إيحاءات جنسية، لابتزازها في شأن وضعيتها المهنية، وأن الموظفة رفعت الموضوع إلى ديوان الوزير بعدما لم تعد تحتمل الأمر، إذ فتح تحقيق داخلي في الشكاية التي قيل إنها كانت مدعمة بالحجج، وبعد مشاورات وتدخلات عديدة لاحتواء الفضيحة، تم الاتفاق على تقديمه استقالته من منصبه، وعدم الخوض في الموضوع، حسب ما أورده موقع يومية الصباح اليوم الأحد.

رواية أخرى لإعفاء مدير الميزانية أو طلبه الإعفاء من مصادر داخل الوزارة، تؤكد أن الوزارة لم تتوصل بشكل رسمي بـأي شكاية في الموضوع، عن تورط المعني بالأمر في فضحية تحرش جنسي، مؤكدة أن طلب الإعفاء من منصبه جاء بناء على طلب شخصي منه وأوعز ذلك إلى أسباب شخصية وصحية، وأشارت المصادر عينها إلى أن الوزير بعد دراسته للطلب استجاب للمعني بالأمر، نافية أن تكون الوزارة على علم بأي قضية تحرش جنسي في الموضوع.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب التحرش وزارة العدل أوجار

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