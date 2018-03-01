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الطالبي يدشن ملعبا للقرب بمركز تاهلة بإقليم تيزنيت

بتاريــخ : 18 مارس 2018 / 18:02 الطالبي يدشن ملعبا للقرب بمركز تاهلة بإقليم تيزنيت | بوليتيك
الطالبي يدشن ملعبا للقرب بمركز تاهلة بإقليم تيزنيت
أشرف رشيد الطالبي العلمي وزير الشبيبة والرياضة، مرفوقا بعزيز أخنوش وزير الزراعة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، و أحمد حاجي والي جهة سوس ماسة، وسمير اليزيدي عامل إقليم تيزنيت

شوف تيفي

 أشرف رشيد الطالبي العلمي وزير الشبيبة والرياضة، مرفوقا بعزيز أخنوش وزير الزراعة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، و أحمد حاجي والي جهة سوس ماسة، وسمير اليزيدي عامل إقليم تيزنيت على تدشين ملعب للقرب بمركز تاهلة بإقليم تيزنيت.

 وتم تدشين الملعب الذي بلغت كلفة إنشائه 60 ألف درهم لسد الخصاص المتعلق بالبنيات التحتية الرياضية في المنطقة و ليكون وجهة وقبلة شباب المنطقة للقيام بالأنشطة الرياضية.

 وفي هذا الصدد أكد الطالبي العلمي في تصريح على هامش التدشين على أن تدشين ملاعب القرب يأتي ضمن سياسة مندمجة بين الوزارة والجماعات المحلية من أجل تقريب الخدمات للشباب والمواطنين عموما.

كما شدد وزير الشبيبة في نهاية تصريحه على أن خدمات ملاعب القرب هي بالمجان وستظل كذلك.

 وعلى هامش التدشين اطلع عزيز أخنوش والوفد المرافق له على أشغال تأهيل دار الطالب "أريغ نتهالة"، ومشروع أشغال بناء الطريق القاطع لأربعاء "انيغ نتهالة"، كما اطلع الوفد كذلك على مشروع أشغال الإنارة العمومية بالمركز بالإضافة لمشروع بناء دار الرحمة.

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المغرب شوف تيفي تدشين ملعب للقربأخنوشالطالبي

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