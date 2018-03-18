 بالصور .. معلم كيدرس للتلاميذ برامج الكمبيوتر على السبورة بلا جهاز...وها باش توصل ﻿
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بالصور .. معلم كيدرس للتلاميذ برامج الكمبيوتر على السبورة بلا جهاز...وها باش توصل

بتاريــخ : 18 مارس 2018 / 17:45 بالصور .. معلم كيدرس للتلاميذ برامج الكمبيوتر على السبورة بلا جهاز...وها باش توصل | منوعات
بالصور .. معلم كيدرس للتلاميذ برامج الكمبيوتر على السبورة بلا جهاز...وها باش توصل
بعد التفاعل الذي لقيته صور معلم بإحدى مدارس غانا يدرس تلاميذته المعلوميات ويعرفهم عن برامج الكمبيوتر على السبورة من دون جهاز الكمبيوتر، والصورة تبرز بجلاء مجهود المعلم في إيصال المعلومة

شوف تيفي

بعد التفاعل الذي لقيته صور معلم بإحدى مدارس غانا يدرس تلاميذته المعلوميات ويعرفهم عن برامج الكمبيوتر على السبورة من دون جهاز الكمبيوتر، والصورة تبرز بجلاء مجهود المعلم في إيصال المعلومة للتلاميذ، وبسبب هذه الصور انهالت الحملات لجمع التبرعات من مختلف أنحاء العالم لفائدة مدرسته.

ومن بين أولى الحملات التبرعية حسب ما أورده موقع "هاف بوست" اليوم الأحد، تلك التي أطلقها شاب سعودي عبر تغريدة تويتر، و التي كانت وراء توصل المدرسة بأول جهاز "لاب توب" من متبرعة شابة تدعى "أميرة الحارثي" ، وقد أشار الشاب نايف الحربي المبادر بإطلاق الحملة التبرعية عزمه إرسال جهاز "لاب توب" آخر وبروجكتور.

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