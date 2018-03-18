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تاعرابت و الياميق يستمعان لأغنية '' Mi Gna ''

بتاريــخ : 18 مارس 2018 / 17:07 تاعرابت و الياميق يستمعان لأغنية Mi Gna | سبور
تاعرابت و الياميق يستمعان لأغنية '' Mi Gna ''
نشر الدولي المغربي عادل تاعرابت مهاجم جنوى الإيطالي، عبر حسابه بالإنستغرام، فيديو يجمعه بالمدافع الرجاوي سابقا جواد الياميق، يستمعان الى أغنية'' Mi Gna ''.

''شوف سبور''

نشر الدولي المغربي عادل تاعرابت مهاجم جنوى الإيطالي، عبر حسابه بالإنستغرام، فيديو يجمعه بالمدافع الرجاوي سابقا جواد الياميق، يستمعان الى أغنية'' Mi Gna ''.

وكان الناخب الوطني هيرفي رونار، قد استبعد كل من تاعرابت و الياميق عن لائحة المنتخب المغربي لمواجهة صربيا و أوزبكستان استعدادا لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

ويذكر أن جواد الياميق الذي انتقل إلى صفوف الفريق الإيطالي لم يخض أي مباراة رسمية حتى الآن منذ انتقاله في الميركاتو الشتوى الماضي، فيما يغيب عادل تاعرابت عن جنوى خلال المباريات الماضية الإخيرة بسبب الإصابة التي تعرض لها.

 

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عادل تاعرابت جواد الياميق شوف سبور

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