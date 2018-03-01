بعد الوداد.. الدفاع الحسني الجديدي يتأهل إلى الدور المقبل من عصبة أبطال إفريقيا على حساب فيتا كلوب ﻿

تمكن فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم يومه الأحد من خطف تأهل ثمين من قلب جمهورية الكونغو على حساب فيتا كلوب الكونغولي بمجموع 3 أهداف لهدفين برسم منافسات عصبة أبطال إفريقيا.

شوف سبور

تمكن فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم يومه الأحد من خطف تأهل ثمين من قلب جمهورية الكونغو على حساب فيتا كلوب الكونغولي بمجموع 3 أهداف لهدفين برسم منافسات عصبة أبطال إفريقيا.

المباراة عرفت ندية كبيرة من قبل الفريقين، حيث أن أصحاب الأرض بادروا بالتسجيل في الدقيقة 21 بينما عادل الكفة حميد أحداد في الدقيقة 75، وفي الدقيقة 82 تمكن لاعب فيتا كلوب من تسجيل الهدف الثاني إلا أن أيوب نناح نجم الدفاع الجديدي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 93.

تجدر الإشارة، إلى أن الدفاع الحسني الجديدي فاز على فيتا كلوب الكونغولي بهدف لصفر بملعب العبدي بالجديدة في مباراة الذهاب.