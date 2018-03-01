رسميا.. هذا ما تقرر في الاجتماع بين أوزال و منخرطي الرجاء ﻿

بعدما كان مقررا، انعقاد اجتماع حاسم يوم غد الإثنين بين منخرطي الرجاء البيضاوي ومحمد أوزال الرئيس السابق، تقرر رسميا يومه الأحد وبطلب من اللجنة التحضيرية للجمع العام،

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بعدما كان مقررا، انعقاد اجتماع حاسم يوم غد الإثنين بين منخرطي الرجاء البيضاوي ومحمد أوزال الرئيس السابق، تقرر رسميا يومه الأحد وبطلب من اللجنة التحضيرية للجمع العام، تأجيل الاجتماع الذي كان مخصصا لمناقشة طريقة اشتغال اللجنة المؤقتة والخروج بأهم الحلول الجذرية التي ستساعد الفريق من الخروج من هذه الأزمة المالية الخانقة، حسب موقع ''رجا في البال''.

و قد سبق لأوزال أن عقد اجتماعا مع والي جهة الدار البيضاء سطات و كذا رئيس مجلس الجهة حيث وعدوه بدعم الفريق ماديا لتفادي الأزمة التي يعيشها البيت الرجاوي.