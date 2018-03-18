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الوزير "عزيز أخنوش" يطلع على مشاريع للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بإقليم تيزنيت

بتاريــخ : 18 مارس 2018 / 15:06 الوزير عزيز أخنوش يطلع على مشاريع للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بإقليم تيزنيت | بوليتيك
الوزير "عزيز أخنوش" يطلع على مشاريع للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بإقليم تيزنيت
في محطةٍ أخيرة لزيارة عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات التي انطلقت يوم 16 مارس 2018 بإقليم تيزنيت ، لم يستثن الاطلاع على بعض المشاريع الأخرى.

"شوف تيفي"

في محطةٍ أخيرة لزيارة عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات التي انطلقت يوم 16 مارس  2018 بإقليم تيزنيت ، لم يستثن الاطلاع على بعض المشاريع الأخرى.

 وقام   عزيز أخنوش يوم الأحد 18 مارس بالاطلاع على مجموعة من المشاريع التنموية المبرمجة بغلاف مالي يفوق 30 مليون درهم، تهم تشييد دار الطالب والطالبة والمركز الاجتماعي الثقافي والمسبح البلدي ومشروع الصرف الصحي السائل للجماعة وتشييد مقر جديد للجماعة.

وقد كان الوزير 'أخنوش"  مرفوقا بكل من رشيد الطالبي العلمي و أحمد حجي والي جهة سوس ماسة و سمير اليزيدي عامل إقليم تيزنيت ووفد كبير من مسؤولي الوزارة.

‫شوف تيفي

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