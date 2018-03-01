ياجور يقترب من تحطيم الرقم القياسي لهشام أبوشروان ﻿

تمكن محسن ياجور، مهاجم فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، من بلوغ الرقم القياسي في عدد الأهداف التي سجلها اللاعب السابق هشام أبوشروان بعد الثنائية التي سجلها يوم أمس في مرمى اف سي نواذيبو الموريتاني،

'' شوف سبور''

تمكن محسن ياجور، مهاجم فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، من بلوغ الرقم القياسي في عدد الأهداف التي سجلها اللاعب السابق هشام أبوشروان بعد الثنائية التي سجلها يوم أمس في مرمى اف سي نواذيبو الموريتاني، برسم إياب الدور التمهيدي لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

ورفع ياجور رصيده من الأهداف إلى 24 هدفا في مساره القاري والثالث في مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، ليعادل رقم هشام أبو شروان الهداف التاريخي بآسيا ب 24 هدفا، في حين حل المهاجم الدولي السابق مروان الشماخ في المركز الثالث ب 17 هدفا.

ومعلوم أن فوز الرجاء على فريق نواذيبو أعاده لصدارة الأندية المغربية الأكثر تهديفا في تاريخ المسابقات الأفريقية ب 205 أهداف مقابل 204 لغريمه التقليدي الوداد الذي انهزم يوم أمس أمام ويليامسفيل الإيفواري بهدفين مقابل لا شيء.