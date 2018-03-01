''الزفزافي'' كــذب المحاميين ''محمد زيان'' و ''إسحاق شارية''.. واتهــام '' العماري'' بـ''التآمر على الملك'' يجرهمـا إلى القضاء..وهـذه التفاصيل ﻿

نفــى ''ناصر الزفزافي'' المتهم المعتقل على إثر أحداث الحسيمة، كل ما جاء على لسان المحاميين ''محمد زيان'' و ''إسحاق شارية'' بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء حول علاقة ''إلياس العماري'' الأمين العام لحزب

''شــوف تيفي''

نفــى ''ناصر الزفزافي'' المتهم المعتقل على إثر أحداث الحسيمة، كل ما جاء على لسان المحاميين ''محمد زيان'' و ''إسحاق شارية'' بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء حول علاقة ''إلياس العماري'' الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة وعلاقته بقضية ''التآمر على الملك'' أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كما أكد أنه لم يسبق لرئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة أن حثه على المطالبة بإجراء استفتاء لتقرير مصير ''الريف''.

وأثناء مواجهته بنفي ''ناصر الزفزافي'' قال ''محمد زيان'' خلال محضر الاستماع المنجز من طرف النيابة العامة بالرباط، خلال شهر دجنبر من السنة الماضية، بأن محضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المنجز لا قيمة له من الناحية القانونية لكون العدالة تقوم على تمحيص القضاء وبحثه في المحاضر التي تنجزها الشرطة القضائية وليس العكس، مضيفا بأنه لا يقبل أن يتم تكليف الشرطة القضائية بإجراء بحث حول ما جرى أمام القضاء، ''ولو كان ناصر الزفزافي اعترض على ما قاله إسحاق شارية في الجلسة وفي حينه لأصبحنا أمام أمر آخر، أما بعد مرور أسبوع على الواقعة فإنه لا قيمة لما صرح به أمام الشرطة القضائية، وأطلب فتح بحث مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل عرقلة قيامي بمهامي كمحام''، كما تشبث خلال الاستماع إليه من طرف النيابة العامة، بمقتضيات المادتين 58 و 59 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، حيث صرح بأنه لا يسمح للنيابة العامة بصفتها خصما في القضية أن تسائله حول مضمون التخابر بينه وبين موكله السابق ناصر الزفزافي وحول أية تصريحات مرتبطة بالقضية.

وجــــدير بالذكر أنه يتابع كل من المحاميين محمد زيان و إسحاق شارية عن هيئة الرباط، من أجل تهمة ''التبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها''، طبقا للفصلين 263 و 264 من القانون الجنائي، حيث تم تحديد 23 مارس كموعد لأول جلسة محاكمة بالمحكمة الزجرية عين السبع، بسبب أحد مرافعاتهما بجلسة محاكمة معتقلي أحداث الحسيمة، والتي تم فيها اتهام إلياس العماري بتحريض ناصر الزفزافي على المطالبة بإجراء ''استفتاء لتقرير مصير الريف''، و ''التآمر على الملك'' وهو ما نفاه ''الزفزافي''، أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.