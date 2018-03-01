رئيــس النيابة العامة يثمن تأسيس شبكة المحامين المغاربة بالخارج ﻿

أعلن محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، صباح أمس السبت 17 مارس 2018 عن عزم رئاسة النيابة العامة، التوقيع قريبا، على اتفاقية شراكة مع ''جمعية شبكة المحامين المغاربة المقيمين

''شوف تيفي''

أعلن محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، صباح أمس السبت 17 مارس 2018 عن عزم رئاسة النيابة العامة، التوقيع قريبا، على اتفاقية شراكة مع ''جمعية شبكة المحامين المغاربة المقيمين بالخارج''.

وثمن رئيس النيابة العامة، تأسيس هذه الجمعية التي تعزز الهوية الوطنية لمغاربة المهجر وتشبثهم بوطنهم الأم، مضيفا أن هؤلاء المحامين يشكلون مراجع قانونية متعددة اللغات والثقافات، سيسهمون حتما بتجاربهم وممارساتهم الجيدة في إغناء المنظومة القانونية المغربية.

يذكر أن جمعية شبكة المحامين المغاربة المقيمين بالخارج، عقدت صباح أمس السبت جمعها العام التأسيسي، الذي شهد حضور كل من الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عبد الكريم بنعتيق، ووزير العدل محمد أوجار والرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي.

وتهدف الجمعية إلى تيسير ولوج المحامين المغاربة المقيمين بالخارج بحرية إلى تنشيط وتدبير الشبكة التي جرى تأسيسها في النسختين الأولى والثانية لمنتدى المحامين المغاربة، كما تمكن مغاربة المهجر من الاستفادة من خدمات الإرشاد والمساعدة القانونية والقضائية في بلدان الاستقبال، وتسهيل التنسيق والتعاون والتبادل بين شبكات المحامين المغاربة بالخارج وهيئات المحامين بالمغرب، لاسيما على مستوى الولوج إلى المعلومة القانونية (قوانين، وأحكام قضائية نهائية تم النطق بها من محاكم مغربية، اجتهادات قضائية..) إن بالمغرب أو ببلدان الاستقبال.