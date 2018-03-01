 رئيــس النيابة العامة يثمن تأسيس شبكة المحامين المغاربة بالخارج ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

منتدى كرانس مونتانا يواصـل أشغاله على متن باخرة رابسودي المتجهة نحو الدار البيضاء | اقتصاد

منتدى ''كرانس مونتانا'' يواصـل أشغاله على متن باخرة ''رابسودي'' المتجهة نحو الدار البيضاء

الوزير عزيز أخنوش يطلع على مشاريع للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بإقليم تيزنيت | بوليتيك

الوزير "عزيز أخنوش" يطلع على مشاريع للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بإقليم تيزنيت

بالفيديو..هدف رائع لحكيم زياش في مرمى سبارتا متديل الترتيب‎ | بووز

بالفيديو..هدف رائع لحكيم زياش في مرمى سبارتا متديل الترتيب‎

عـــاجل و بالصــورة..حصلو شيباني كيغتاصب فطفلة صغيرة فالدروج فكازا وهاشنو دارو المواطنين | حوادث و حقوق

عـــاجل و بالصــورة..حصلو شيباني كيغتاصب فطفلة صغيرة فالدروج فكازا وهاشنو دارو المواطنين

العثور على جثة رجل بأحد المعامل بطنجة | حوادث و حقوق

العثور على جثة رجل بأحد المعامل بطنجة

بالصورة.. بعد غياب طويل سينا تظهر من جديد مع ممثل تركي شهير | ثقافة و فنون

بالصورة.. بعد غياب طويل ''سينا'' تظهر من جديد مع ممثل تركي شهير

الزفزافي كــذب المحاميين محمد زيان و إسحاق شارية.. واتهــام العماري بـالتآمر على الملك يجرهمـا إلى القضاء..وهـذه التفاصيل | بوليتيك

''الزفزافي'' كــذب المحاميين ''محمد زيان'' و ''إسحاق شارية''.. واتهــام '' العماري'' بـ''التآمر على الملك''

رئيــس النيابة العامة يثمن تأسيس شبكة المحامين المغاربة بالخارج | بوليتيك

رئيــس النيابة العامة يثمن تأسيس شبكة المحامين المغاربة بالخارج

عـــاجل..كانت مسافرة وبغات دير مفاجأة لراجلها حصلاتو مع صاحبتها فوق فراشها وهاشنو دارت فكازا | حوادث و حقوق

عـــاجل..كانت مسافرة وبغات دير مفاجأة لراجلها حصلاتو مع صاحبتها فوق فراشها وهاشنو دارت فكازا

لا خير في مجتمع لا يحترم قوانينه

رئيــس النيابة العامة يثمن تأسيس شبكة المحامين المغاربة بالخارج

بتاريــخ : 18 مارس 2018 / 14:04 رئيــس النيابة العامة يثمن تأسيس شبكة المحامين المغاربة بالخارج | بوليتيك
رئيــس النيابة العامة يثمن تأسيس شبكة المحامين المغاربة بالخارج
أعلن محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، صباح أمس السبت 17 مارس 2018 عن عزم رئاسة النيابة العامة، التوقيع قريبا، على اتفاقية شراكة مع ''جمعية شبكة المحامين المغاربة المقيمين

''شوف تيفي''

أعلن محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، صباح أمس السبت 17 مارس 2018 عن عزم رئاسة النيابة العامة، التوقيع قريبا، على اتفاقية شراكة مع ''جمعية شبكة المحامين المغاربة المقيمين بالخارج''.

وثمن رئيس النيابة العامة، تأسيس هذه الجمعية التي تعزز الهوية الوطنية لمغاربة المهجر وتشبثهم بوطنهم الأم، مضيفا أن هؤلاء المحامين يشكلون مراجع قانونية متعددة اللغات والثقافات، سيسهمون حتما بتجاربهم وممارساتهم الجيدة في إغناء المنظومة القانونية المغربية.

يذكر أن جمعية شبكة المحامين المغاربة المقيمين بالخارج، عقدت صباح أمس السبت جمعها العام التأسيسي، الذي شهد حضور كل من الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عبد الكريم بنعتيق، ووزير العدل محمد أوجار والرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي.

وتهدف الجمعية إلى تيسير ولوج المحامين المغاربة المقيمين بالخارج بحرية إلى تنشيط وتدبير الشبكة التي جرى تأسيسها في النسختين الأولى والثانية لمنتدى المحامين المغاربة، كما تمكن مغاربة المهجر من الاستفادة من خدمات الإرشاد والمساعدة القانونية والقضائية في بلدان الاستقبال، وتسهيل التنسيق والتعاون والتبادل بين شبكات المحامين المغاربة بالخارج وهيئات المحامين بالمغرب، لاسيما على مستوى الولوج إلى المعلومة القانونية (قوانين، وأحكام قضائية نهائية تم النطق بها من محاكم مغربية، اجتهادات قضائية..) إن بالمغرب أو ببلدان الاستقبال.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب رئيس النيابة العامة المحامين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الوزير عزيز أخنوش يطلع على مشاريع للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بإقليم تيزنيت | بوليتيك

الوزير "عزيز أخنوش" يطلع على مشاريع للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بإقليم تيزنيت

الزفزافي كــذب المحاميين محمد زيان و إسحاق شارية.. واتهــام العماري بـالتآمر على الملك يجرهمـا إلى القضاء..وهـذه التفاصيل | بوليتيك

''الزفزافي'' كــذب المحاميين ''محمد زيان'' و ''إسحاق شارية''.. واتهــام '' العماري'' بـ''التآمر على الملك'' يجرهمـا إلى القضاء..وهـذه التفاصيل

امحند العنصر يجتمع بأعضاء حزبه بصفرو استعدادا للمؤتمر الوطني الثالث عشر المرتقب شهر شتنبر المقبل | بوليتيك

"امحند العنصر" يجتمع بأعضاء حزبه بصفرو استعدادا للمؤتمر الوطني الثالث عشر المرتقب شهر شتنبر المقبل

أزيد من 412 مليون درهم تكلفة المشاريع الصحية بإقليم الخميسات خلال الفترة 2018-2022 | بوليتيك

أزيد من 412 مليون درهم تكلفة المشاريع الصحية بإقليم الخميسات خلال الفترة 2018-2022

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..هاشنو قالوا المغاربة على الملاعب الكبيرة المرشحة لاحتضان كأس العالم 2026 | خارج البلاطو
منذ 20 دقيقة

بالفيديو..هاشنو قالوا المغاربة على الملاعب الكبيرة المرشحة لاحتضان كأس العالم 2026

بعد قرار الملك محمد السادس..المرأة عدل محور ندوة بفاس | خارج البلاطو

بعد قرار الملك محمد السادس..''المرأة عدل'' محور ندوة بفاس

بالفيديو..جمعية الدفاع عن المنخرطين تحتج على ودادية موظفي وزارة المالية بسبب هذا المشروع | بــووز

بالفيديو..جمعية الدفاع عن المنخرطين تحتج على ودادية موظفي وزارة المالية بسبب هذا المشروع

حضــور افريقي متميز لمنتدى كرانس مونتانا بالداخلة | خارج البلاطو

حضــور افريقي متميز لمنتدى كرانس مونتانا بالداخلة

﻿

آخر المستجدات

منتدى كرانس مونتانا يواصـل أشغاله على متن باخرة رابسودي المتجهة نحو الدار البيضاء | اقتصاد
منذ 6 دقائق

منتدى ''كرانس مونتانا'' يواصـل أشغاله على متن باخرة ''رابسودي'' المتجهة نحو الدار البيضاء

الوزير عزيز أخنوش يطلع على مشاريع للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بإقليم تيزنيت | بوليتيك

الوزير "عزيز أخنوش" يطلع على مشاريع للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بإقليم تيزنيت

بالفيديو..هدف رائع لحكيم زياش في مرمى سبارتا متديل الترتيب‎ | بووز

بالفيديو..هدف رائع لحكيم زياش في مرمى سبارتا متديل الترتيب‎

عـــاجل و بالصــورة..حصلو شيباني كيغتاصب فطفلة صغيرة فالدروج فكازا وهاشنو دارو المواطنين | حوادث و حقوق

عـــاجل و بالصــورة..حصلو شيباني كيغتاصب فطفلة صغيرة فالدروج فكازا وهاشنو دارو المواطنين

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.