"امحند العنصر" يجتمع بأعضاء حزبه بصفرو استعدادا للمؤتمر الوطني الثالث عشر المرتقب شهر شتنبر المقبل ﻿

عقد حزب الحركة الشعبية، يوم أمس السبت بصفرو، مؤتمره الجهوي بحضور مجموعة من المنخرطين والأعضاء من مختلف الأقاليم والعمالات التابعة لجهة فاس- مكناس، وذلك في إطار سلسلة من اللقاءات والمؤتمرات

"شـوف تيفي"

عقد حزب الحركة الشعبية، يوم أمس السبت بصفرو، مؤتمره الجهوي بحضور مجموعة من المنخرطين والأعضاء من مختلف الأقاليم والعمالات التابعة لجهة فاس- مكناس، وذلك في إطار سلسلة من اللقاءات والمؤتمرات الجهوية المبرمجة من قبل حزب الحركة الشعبية في أفق المؤتمر الوطني الثالث عشر المرتقب عقده في شهر شتنبر المقبل.



وبهــذه المناسبة، قال الأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر إن المؤتمر الجهوي للحزب يأتي تتويجا لعدد من اللقاءات التنظيمية والهيكلية التي عقدها الحزب في مختلف الأقاليم، وأضــاف العنصر أن هذا اللقاء مع مناضلات ومناضلي الحزب لا ينعقد استعدادا للانتخابات المقبلة فقط وإنما للاستجابة لتوجيهات الملك محمد السادس، خصوصا في ما يتعلق بالنموذج الجديد للتنمية والجهوية المتقدمة وتعزيز الاهتمام بساكنة العالم القروي.



وذكر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية بمضامين القانون الأساسي للحزب الذي دعا منذ سنة 1958 إلى الدفاع عن العالم القروي وإدماج المواطنين في تدبير الشأن المحلي وإتاحة الفرصة للشباب والنساء للانخراط في العمل السياسي والحزبي والتنموي والحفاظ على الأصالة المغربية والثقافة الأمازيغية وتقوية منظومة المغرب الكبير.



وسلط العنصر الذي يـرأس جهة فاس- مكناس الضوء على الإنجازات التي حققها مجلس جهة فاس- مكناس في سنتي 2016 و 2017 من خلال إنجاز 167 مشروعا بقيمة مليار درهم في قطاعات الطرق والماء والكهرباء والصحة والتعليم، مضيفا أن الجهة خصصت خلال نفس الفترة 70 مليون درهم لدعم الجماعات الترابية في إنجاز مشاريع اجتماعية ورياضية.



هــذا وحضر المؤتمر الجهوي لحزب الحركة الشعبية أعضاء المكتب السياسي للحزب والمنتخبون والمنسقون الجهويون والكتاب الإقليميون.