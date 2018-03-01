 "امحند العنصر" يجتمع بأعضاء حزبه بصفرو استعدادا للمؤتمر الوطني الثالث عشر المرتقب شهر شتنبر المقبل ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

منتدى كرانس مونتانا يواصـل أشغاله على متن باخرة رابسودي المتجهة نحو الدار البيضاء | اقتصاد

منتدى ''كرانس مونتانا'' يواصـل أشغاله على متن باخرة ''رابسودي'' المتجهة نحو الدار البيضاء

الوزير عزيز أخنوش يطلع على مشاريع للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بإقليم تيزنيت | بوليتيك

الوزير "عزيز أخنوش" يطلع على مشاريع للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بإقليم تيزنيت

بالفيديو..هدف رائع لحكيم زياش في مرمى سبارتا متديل الترتيب‎ | بووز

بالفيديو..هدف رائع لحكيم زياش في مرمى سبارتا متديل الترتيب‎

عـــاجل و بالصــورة..حصلو شيباني كيغتاصب فطفلة صغيرة فالدروج فكازا وهاشنو دارو المواطنين | حوادث و حقوق

عـــاجل و بالصــورة..حصلو شيباني كيغتاصب فطفلة صغيرة فالدروج فكازا وهاشنو دارو المواطنين

العثور على جثة رجل بأحد المعامل بطنجة | حوادث و حقوق

العثور على جثة رجل بأحد المعامل بطنجة

بالصورة.. بعد غياب طويل سينا تظهر من جديد مع ممثل تركي شهير | ثقافة و فنون

بالصورة.. بعد غياب طويل ''سينا'' تظهر من جديد مع ممثل تركي شهير

الزفزافي كــذب المحاميين محمد زيان و إسحاق شارية.. واتهــام العماري بـالتآمر على الملك يجرهمـا إلى القضاء..وهـذه التفاصيل | بوليتيك

''الزفزافي'' كــذب المحاميين ''محمد زيان'' و ''إسحاق شارية''.. واتهــام '' العماري'' بـ''التآمر على الملك''

رئيــس النيابة العامة يثمن تأسيس شبكة المحامين المغاربة بالخارج | بوليتيك

رئيــس النيابة العامة يثمن تأسيس شبكة المحامين المغاربة بالخارج

عـــاجل..كانت مسافرة وبغات دير مفاجأة لراجلها حصلاتو مع صاحبتها فوق فراشها وهاشنو دارت فكازا | حوادث و حقوق

عـــاجل..كانت مسافرة وبغات دير مفاجأة لراجلها حصلاتو مع صاحبتها فوق فراشها وهاشنو دارت فكازا

لا خير في مجتمع لا يحترم قوانينه

"امحند العنصر" يجتمع بأعضاء حزبه بصفرو استعدادا للمؤتمر الوطني الثالث عشر المرتقب شهر شتنبر المقبل

بتاريــخ : 18 مارس 2018 / 13:21 امحند العنصر يجتمع بأعضاء حزبه بصفرو استعدادا للمؤتمر الوطني الثالث عشر المرتقب شهر شتنبر المقبل | بوليتيك
"امحند العنصر" يجتمع بأعضاء حزبه بصفرو استعدادا للمؤتمر الوطني الثالث عشر المرتقب شهر شتنبر المقبل
عقد حزب الحركة الشعبية، يوم أمس السبت بصفرو، مؤتمره الجهوي بحضور مجموعة من المنخرطين والأعضاء من مختلف الأقاليم والعمالات التابعة لجهة فاس- مكناس، وذلك في إطار سلسلة من اللقاءات والمؤتمرات

"شـوف تيفي"

عقد حزب الحركة الشعبية، يوم أمس السبت بصفرو، مؤتمره الجهوي بحضور مجموعة من المنخرطين والأعضاء من مختلف الأقاليم والعمالات التابعة لجهة فاس- مكناس، وذلك في إطار سلسلة من اللقاءات والمؤتمرات الجهوية المبرمجة من قبل حزب الحركة الشعبية في أفق المؤتمر الوطني الثالث عشر المرتقب عقده في شهر شتنبر المقبل. 

وبهــذه المناسبة، قال الأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر إن المؤتمر الجهوي للحزب يأتي تتويجا لعدد من اللقاءات التنظيمية والهيكلية التي عقدها الحزب في مختلف الأقاليم، وأضــاف العنصر أن هذا اللقاء مع مناضلات ومناضلي الحزب لا ينعقد استعدادا للانتخابات المقبلة فقط وإنما للاستجابة لتوجيهات الملك محمد السادس، خصوصا في ما يتعلق بالنموذج الجديد للتنمية والجهوية المتقدمة وتعزيز الاهتمام بساكنة العالم القروي. 

وذكر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية بمضامين القانون الأساسي للحزب الذي دعا منذ سنة 1958 إلى الدفاع عن العالم القروي وإدماج المواطنين في تدبير الشأن المحلي وإتاحة الفرصة للشباب والنساء للانخراط في العمل السياسي والحزبي والتنموي والحفاظ على الأصالة المغربية والثقافة الأمازيغية وتقوية منظومة المغرب الكبير. 

وسلط العنصر الذي يـرأس جهة فاس- مكناس الضوء على الإنجازات التي حققها مجلس جهة فاس- مكناس في سنتي 2016 و 2017 من خلال إنجاز 167 مشروعا بقيمة مليار درهم في قطاعات الطرق والماء والكهرباء والصحة والتعليم، مضيفا أن الجهة خصصت خلال نفس الفترة 70 مليون درهم لدعم الجماعات الترابية في إنجاز مشاريع اجتماعية ورياضية. 

هــذا وحضر المؤتمر الجهوي لحزب الحركة الشعبية أعضاء المكتب السياسي للحزب والمنتخبون والمنسقون الجهويون والكتاب الإقليميون. 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الحركة الشعبية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الوزير عزيز أخنوش يطلع على مشاريع للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بإقليم تيزنيت | بوليتيك

الوزير "عزيز أخنوش" يطلع على مشاريع للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بإقليم تيزنيت

الزفزافي كــذب المحاميين محمد زيان و إسحاق شارية.. واتهــام العماري بـالتآمر على الملك يجرهمـا إلى القضاء..وهـذه التفاصيل | بوليتيك

''الزفزافي'' كــذب المحاميين ''محمد زيان'' و ''إسحاق شارية''.. واتهــام '' العماري'' بـ''التآمر على الملك'' يجرهمـا إلى القضاء..وهـذه التفاصيل

رئيــس النيابة العامة يثمن تأسيس شبكة المحامين المغاربة بالخارج | بوليتيك

رئيــس النيابة العامة يثمن تأسيس شبكة المحامين المغاربة بالخارج

أزيد من 412 مليون درهم تكلفة المشاريع الصحية بإقليم الخميسات خلال الفترة 2018-2022 | بوليتيك

أزيد من 412 مليون درهم تكلفة المشاريع الصحية بإقليم الخميسات خلال الفترة 2018-2022

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..هاشنو قالوا المغاربة على الملاعب الكبيرة المرشحة لاحتضان كأس العالم 2026 | خارج البلاطو
منذ 20 دقيقة

بالفيديو..هاشنو قالوا المغاربة على الملاعب الكبيرة المرشحة لاحتضان كأس العالم 2026

بعد قرار الملك محمد السادس..المرأة عدل محور ندوة بفاس | خارج البلاطو

بعد قرار الملك محمد السادس..''المرأة عدل'' محور ندوة بفاس

بالفيديو..جمعية الدفاع عن المنخرطين تحتج على ودادية موظفي وزارة المالية بسبب هذا المشروع | بــووز

بالفيديو..جمعية الدفاع عن المنخرطين تحتج على ودادية موظفي وزارة المالية بسبب هذا المشروع

حضــور افريقي متميز لمنتدى كرانس مونتانا بالداخلة | خارج البلاطو

حضــور افريقي متميز لمنتدى كرانس مونتانا بالداخلة

﻿

آخر المستجدات

منتدى كرانس مونتانا يواصـل أشغاله على متن باخرة رابسودي المتجهة نحو الدار البيضاء | اقتصاد
منذ 7 دقائق

منتدى ''كرانس مونتانا'' يواصـل أشغاله على متن باخرة ''رابسودي'' المتجهة نحو الدار البيضاء

الوزير عزيز أخنوش يطلع على مشاريع للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بإقليم تيزنيت | بوليتيك

الوزير "عزيز أخنوش" يطلع على مشاريع للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بإقليم تيزنيت

بالفيديو..هدف رائع لحكيم زياش في مرمى سبارتا متديل الترتيب‎ | بووز

بالفيديو..هدف رائع لحكيم زياش في مرمى سبارتا متديل الترتيب‎

عـــاجل و بالصــورة..حصلو شيباني كيغتاصب فطفلة صغيرة فالدروج فكازا وهاشنو دارو المواطنين | حوادث و حقوق

عـــاجل و بالصــورة..حصلو شيباني كيغتاصب فطفلة صغيرة فالدروج فكازا وهاشنو دارو المواطنين

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.