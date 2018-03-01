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بسبب الحب.. مستر بين كيتنازل على 12 مليار سنتيم

بتاريــخ : 18 مارس 2018 / 12:14 بسبب الحب.. مستر بين كيتنازل على 12 مليار سنتيم | ثقافة و فنون
بسبب الحب.. مستر بين كيتنازل على 12 مليار سنتيم
تنازل الكوميدي العالمي الشهير روان أتكينسون المعروف بـ “ مستر بين ” عن عقاره الذي يبلغ سعره 10 ملايين جنيه استرليني(ما يعادل 128 مليون درهم مغربي أي 12 مليار سنتيم) لصالح زوجته السابقة سونيترا ساستري.

شوف تيفي

تنازل الكوميدي العالمي الشهير روان أتكينسون المعروف بـ “ مستر بين ” عن عقاره الذي يبلغ سعره 10 ملايين جنيه استرليني(ما يعادل 128 مليون درهم مغربي أي 12 مليار سنتيم) لصالح زوجته السابقة سونيترا ساستري.

ووفق ما ذكرته وسائل إعلام دولية يوم أمس السبت، فإن النجم البريطاني البالغ 63 سنة تنازل عن عقاره من أجل حبيبته الشابة البالغة من العمر 28 سنة .

وأضافت التقارير نفسها، أن روان أتكينسون خاض صراعات وخلافات في وقت سابق مع عدد من الجيران والمنظمين من أجل بناء العقار الحديث الواقع في منطقة كوتسوولدز جنوب وسط إنجلترا، إلا أنه تخلى في النهاية عنه بعد رفع زوجته السابقة دعوى قضائية ضده حين علمت بعلاقته من “لويز فورد” وذلك كجزء من تسوية الطلاق.

 

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