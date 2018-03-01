أزيد من 412 مليون درهم تكلفة المشاريع الصحية بإقليم الخميسات خلال الفترة 2018-2022 ﻿

أفادت المديرية الجهوية للصحة لجهة الرباط سلا القنيطرة بأنه تمت برمجة 45 مشروعا في المجال الصحي بإقليم الخميسات خلال الفترة ما بين 2018 و2022 بغلاف مالي يناهز 412.02 مليون درهم.

''شوف تيفي''

أفادت المديرية الجهوية للصحة لجهة الرباط سلا القنيطرة بأنه تمت برمجة 45 مشروعا في المجال الصحي بإقليم الخميسات خلال الفترة ما بين 2018 و2022 بغلاف مالي يناهز 412.02 مليون درهم.

وتتوزع هذه المشاريع بإقليم الخميسات، وفق بيانات للمديرية، على شبكة مؤسسات العلاجات الصحية الأولية وشبكة مؤسسات العلاجات الصحية ومشاريع شبكة المستشفيات ومشاريع المؤسسات الداعمة .

فبخصوص شبكة مؤسسات العلاجات الصحية الأولية، يضيف المصدر، أن عددها يصل إلى 24 مشروعا بتكلفة إجمالية تناهز 30.47 مليون درهم منها 17.27 مليون درهم مساهمة وزارة الصحة.

وأبرز المصدر ذاته أن ثلاثة من هذه المشاريع توجد في طور الانجاز تتعلق بإعادة بناء المركز الصحي الحضري مستوى 1 بتيفلت، وإعادة بناء المركز الصحي الحضري مستوى 2 مع مستعجلات طبية للقرب بسيدي علال البحراوي، وتهيئة وتجهيز المركز الصحي القروي مستوى 2 مع مستعجلات طبية للقرب بوالماس.

وأضاف أن عدد المشاريع المبرمجة في سياق شبكة مؤسسات العلاجات الصحية تبلغ 21 مشروعا تهم بالأساس تهيئة وتجهيز المركز الصحي الحضري الرماني، وإعادة بناء وتجهيز المركز الصحي القروي مستوى 1 أيت مالك، وتهيئة وتجهيز المركز الصحي القروي مستوى 1 الكنسرة، وإعادة بناء وتجهيز المركز الصحي القروي مستوى 2 المعازيز، وإعادة بناء وتجهيز 4 مراكز صحية قروية مستوى 1 وهي سيدي الغنظور وعين سبيت ومقام الطلبة ودوار سيدي مزيان.

وفي ما يتعلق بمشاريع شبكة مؤسسات العلاجات الصحية الأولية، تبرز البيانات ذاتها، أن هناك ثمانية مشاريع مطلوبة في انتظار الاعتمادات تتعلق أساسا ببناء مركز إقليمي لصحة الفم والأسنان، وبناء مركز العلاجات التلطيفية، وبناء وحدة محاربة الإدمان، وبناء 4 مراكز صحية حضرية مستوى 1.

وفي ما يخص مشاريع شبكة المستشفيات، يضيف المصدر ذاته، فيوجد في طور الإنجاز بناء وتجهيز المستشفى الإقليمي بالخميسات، بطاقة 260 سريرا، وبتكلفة 360 مليون درهم ممولة من قبل وزارة الصحة.