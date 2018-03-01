انفـــراد..هاشنو وقع للزوجة اللي صورها راجلها عريانة و نشرها فالواتساب بعدما حصلها كتخونو فعين أسردون ﻿

في جديد الفيديو التي تداوله رواد تطبيق المحادثات ''واتساب''، نهاية الأسبوع،و التي تظهر من خلاله زوجة مجردة من ملابسها و تعترف بالخيانة الزوجية، أكدت مصادرنا، أن الزوجة دخلت في نوبة هيستيرية و حاولت

شـــوف تيفي:

في جديد الفيديو التي تداوله رواد تطبيق المحادثات ''واتساب''، نهاية الأسبوع،و التي تظهر من خلاله زوجة مجردة من ملابسها و تعترف بالخيانة الزوجية، أكدت مصادرنا، أن الزوجة دخلت في نوبة هيستيرية و حاولت الانتحار

و أكدت مصادرنا، أن الزوجة تنوي تحرير شكاية في حق زوجها الذي أشهر بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

و لم تستطع الزوجة منذ انتشار الفيديو،أن تخرج للعمل حيت تعمل كنقاشة بمنطقة عين أسردون نواحي بني ملال.

وظهرت الزوجة تنحدر من منطقة عين أسردون في الفيديو الذي نتحفظ عن نشره، وهي تتوسل لزوجها الذي كان يُجبرها على الاعتراف بخيانتها له.

واعترفت الزوجة بخيانة زوجها رغم أنها أنجبت منه طفلا في اعتراف تم التقاطه بكاميرا هاتفه النقال