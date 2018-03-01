وليد أزارو يرحل إلى إيطاليا ﻿

سيغادر وليد أزارو مهاجم الأهلي المصري في حدود التاسعة ليلا من يومه الأحد دولة الغابون متوجها إلى باريس ومنها إلى إيطاليا بهدف الانضمام للمنتخب الوطني المغربي الذي يخوض لقائين وديين أمام كل من

شوف سبور

سيغادر وليد أزارو مهاجم الأهلي المصري في حدود التاسعة ليلا من يومه الأحد دولة الغابون متوجها إلى باريس ومنها إلى إيطاليا بهدف الانضمام للمنتخب الوطني المغربي الذي يخوض لقائين وديين أمام كل من صربيا وأوزبكستان.

هذا وستجرى المبارادة الودية الأولى أمام صربيا في تورينو الإيطالية يوم 23 من الشهر الجاري، قبل أن يعود إلى المغرب ويلعب يوم 27 مارس مع أوزبكستان بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

تجدر الإشارة، إلى أن الأهلي المصري بلغ دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا بعدما جدّد فوزه على مضيفه مونانا الغابوني وهذه المرة بنتيجة 3-1، في إياب دور الـ32 يوم أمس السبت.