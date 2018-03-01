شاب سرق هاتف في ساحة ماريشال ومللي شدوه البوليس شوفو شنو لقاو عندو ﻿

أقدم شاب في الصباح الباكر من يومه الأحد في حدود الساعة الخامسة صباحا على سرقة هاتف نقال من أحد المارة بساحة ماريشال بالدارالبيضاء.

شوف تيفي

أقدم شاب في الصباح الباكر من يومه الأحد في حدود الساعة الخامسة صباحا على سرقة هاتف نقال من أحد المارة بساحة ماريشال بالدارالبيضاء.

وحسب مصادر شوف تيفي، فإن حادث السرقة تزامن مع مرور دورية لفرقة الدراجين التابعين لأمن أنفا حيث عملوا على إيقاف السارق ليعثروا بحوزته على 8 حبوب من الأقراص المهلوسة من نوع « الإكستازي ».

وأمام هذا الأمر قال الموقوف لعناصر الشرطة « أنا ماشي شفار أنا كنبيع الفانيد كنشريهم بـ 25 درهم وكنبيعهم بـ 40 درهم ».

هذا وبعد الاستماع له في محضر قانوني، اعترف بالسرقة والمتاجرة في الحبوب المهلوسة.