''اتصالات المغرب'' تتقرب من زبناء الأقاليم الجنوبية للمللكة بأحدث عروضها الرقمية والتكنولوجية ﻿

كعادتها، لا تتخلف ''اتصالات المغرب'' عن حضور الملتقيات الهامة وطنيا ودوليا، كما هو حال منتدى ''كرانس مونتانا'' الذي عرف مشاركة الفاعل الوطني الأول بقطاع الإتصالات،

شــــوف تيفي:

كعادتها، لا تتخلف ''اتصالات المغرب'' عن حضور الملتقيات الهامة وطنيا ودوليا، كما هو حال منتدى ''كرانس مونتانا'' الذي عرف مشاركة الفاعل الوطني الأول بقطاع الإتصالات، وتحديدا في أشغال المعرض المنظم على هامش هذا المنتدى الدولي، حيث عرضت ''اتصالات المغرب'' على زبنائها بجهة الداخلة وادي الذهب ومعها باقي الأقاليم الجنوبية للمملكة، أحدث منتوجاتها التكنولوجية التي تعكس التزامها القوي بخلق ثورة رقمية بالمغرب وتمكين زبناء ساكنة هذه الجهات الترابية من حلول مبتكرة تجمع بين الأداء الجيد والأمان في الإستخدام.



وكشفت ''اتصالات المغرب'' في فضاء خاص بالشركة داخل معرض منتدى ''كرانس مونتانا'' التي احتضنته مدينة الداخلة، عن بيانات تهم حزمة عروضها الجديدة، من قبيل عرض ''سمارت كار'' أو ''السيارة الذكية''، وهو العرض الذي تقدم من خلاله ''اتصالات المغرب'' لفائدة زبنائها، فرصة التدبير الذكي للسيارات وإمكانية تسيير وتحديد مواقعها عن بعد، وبالتالي تحسين تدبير أسطول هذه السيارات.

وحسب اتصالات المغرب، فإن عرض ''سمارت كار'' يقدم مختلف المؤشرات المرتبطة بسلوك القيادة من خلال تقارير عن الرحلات التي قامت بها السيارة كمكان الإنطلاق والوصول والمسافة التي قطعتها السيارة والرحلات المنجزة والسرعة المقطوعة واستهلاك الوقود وغيره، كما أن العرض المدكور يتوفر على جهاز طرفي ''دونكل'' يتم إدراجه على مستوى نظام التشخيص بالسيارة وكذلك منصة سحابية للتسيير يتم الولوج إليها من خلال البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك أو التطبيق الهاتفي.

إلى جانب هذا العرض التكنولوجي المتطور، تقدم اتصالات المغرب لفائدة زبناء الجهات الجنوبية الثلاثة، عرض الإلياف البصرية في استخدام الأنترنيت، إذ يمكن زبناء الشركة داخل هذه الجهات، من الإستفادة من مزايا خاصة تتعلق بسهولة وسرعة استخدام الأنترنيت وتحميل المحتويات، مع ضمان الولوج بشكل مبسط إلى مجموعة من التطبيقات المبتكرة.

أضف إلى ذلك، كون عرض الألياف البصرية يتيح فرصة الإستفادة من المزايا العديدة للسرعة الفائقة التي تصل إلى 200 ميغاوات، وهي المزايا التي ترتبط بتحميل الفيديوهات والملفات بسرعة فائقة، وتصفح جماعي وفي نفس الوقت، استعمال مشترك وربط متواصل وفعال، مع منح أفضل ما في الإنترنيت ويدكر أن عروض اتصالات المغرب بمعرض ''كرانس مونتانا''، تتضمن كذلك أداء الفواتير عبر الأنترنيت بكيفية سريعة وآمنة ومجانية، مع إتاحة طرق عديدة لأداء هذه الفواتير.