إعصــار قوي يشل الحياة بآلاف المنازل بأستراليا ﻿

انقطعت الكهرباء عن نحو 25 ألف منزل في مدينة داروين بشمال أستراليا يوم الأحد بعد أن أدى إعصار مداري إلى سقوط أشجار وإلغاء رحلات جوية وإغلاق مدارس وتأخير حركة النقل البحري.

''شــوف تيفي''

انقطعت الكهرباء عن نحو 25 ألف منزل في مدينة داروين بشمال أستراليا يوم الأحد بعد أن أدى إعصار مداري إلى سقوط أشجار وإلغاء رحلات جوية وإغلاق مدارس وتأخير حركة النقل البحري.

وفي ذات الوقت نبهت السلطات سكان مدينة داروين عاصمة الإقليم الشمالي بأستراليا إلى ضرورة غلي الماء الذي يشربونه كإجراء وقائي بعد اجتياح الإعصار المداري ماركوس المدينة برياح سرعتها 130 كيلومترا في الساعة ، حسب ما أوردته قناة ''سكاي نيوز'' في موقعها اليوم.

هـــذا وقال بيتر كلاسن الخبير في مكتب الأرصاد الجوية لـ''رويترز'' إنه من المتوقع وصول الإعصار إلى المحيط الهندي يوم الاثنين القادم، حيث من المتوقع أن يتحول إلى عاصفة شديدة من الفئة الثالثة برياح سرعتها تتراوح بين 165 كيلومترا و224 كيلومترا في الساعة.