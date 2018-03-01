مثيــروبالفيديو.. هــذا هو سر بقعة مياه ساخنة ذات رائحة بركانية في العاصمة الرياض ﻿

أثار مقطع فيديو متداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي لغطا كبيرا في السعودية، وأثار سيلا من التساؤلات عن سر بقعة مياه ساخنة ذات رائحة بركانية في العاصمة الرياض.

''شوف تيفي''

أثار مقطع فيديو متداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي لغطا كبيرا في السعودية، وأثار سيلا من التساؤلات عن سر بقعة مياه ساخنة ذات رائحة بركانية في العاصمة الرياض.

وفي هذا الصدد سارع قطاع توزيع المياه في العاصمة السعودية للتوضيح عبر منشور على صفحته الرسمية في ''تويتر''، قال فيه إن المقطع المتداول يعود لانكسار خط ناقل للمياه من حقل آبار صلبوخ إلى محطة التنقية، حسب ما أوردته صحيفة روسيا اليوم عبر موقعها يومه الأحد.

وطمأن القطاع المواطنين بأنه تم عزل موقع انكسار الخط على الفور والتجهيز لعملية إصلاحه، مشيرا إلى أن حرارة المياه تعود إلى طبيعة مياه الآبار التي تصل حرارتها إلى 60 درجة مئوية، وتتم معالجتها في المحطة.