بعد الفقيه اللي قتل ختو بعد الفجر..كازا تهتز من جديد على وقع جريمة قتل بشعة وهاشنو وقع ﻿

أقدم شاب ملقب بـ « كرفص » على قتل ابن حيه الثلاثيني ليلة السبت الأحد على الساعة الثالثة صباحا بدافع الانتقام بحي الوفاق بعين السبع بالدارالبيضاء.

شوف تيفي

أقدم شاب ملقب بـ « كرفص » على قتل ابن حيه الثلاثيني ليلة السبت الأحد على الساعة الثالثة صباحا بدافع الانتقام بحي الوفاق بعين السبع بالدارالبيضاء.

وحسب مصادر شوف تيفي، فإن الجاني وبعد علمه بأن الهالك قيد حياته قام بتقديم شكاية لدى مصالح الشرطة بمنطقة عين السبع-الحي المحمدي مؤخرا مفادها أنه يشك في أن المدعو « كرفض » أقدم على سرقة منزل عائلته خاصة وأن الأخير أنهى عقوبته الحبسية بعدما وجهت له تهم السرقة.

وأمام هذا الأمر، قام الجاني بطعن الضحية انتقاما منه ليتركه غارقا في دمائه ويلوذ بالفرار.

هذا وبعد الواقعة، حلت بعين المكان مصالح الشرطة القضائية بعين المكان حيث تمكنت من القبض على الجاني في درج بيته، بينما لفظ الضحية أنفاسه الأخيرة وهو في طريقه إلى مستشفى محمد الخامس بالدارالبيضاء.