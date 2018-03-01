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محمد صلاح يقترب من تحطيم عدة أرقام هذا الموسم رفقة ليفربول الإنجليزي

بتاريــخ : 18 مارس 2018 / 09:40 محمد صلاح يقترب من تحطيم عدة أرقام هذا الموسم رفقة ليفربول الإنجليزي | سبور
محمد صلاح يقترب من تحطيم عدة أرقام هذا الموسم رفقة ليفربول الإنجليزي
بعد تسجيله سوبر هاتريك في مرمى واتفورد، ضمن الجولة الـ31 من عمر الدوري، يوم أمس السبت ، يقترب الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، من تحقيق لقب هداف البريميرليغ هذا الموسم .

''شوف سبور''

بعد تسجيله سوبر هاتريك في مرمى واتفورد، ضمن الجولة الـ31 من عمر الدوري، يوم أمس السبت ، يقترب الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، من تحقيق لقب هداف البريميرليغ هذا الموسم .

ويحتل محمد صلاح حاليًا صدارة جدول ترتيب هدافي البريميرليغ برصيد 28 هدفا بفارق أربع أهداف كاملة عن صاحب المركز الثاني هاري كين نجم توتنهام هوتسبور.

محمد صلاح كسر أكثر من رقم تهديفي في تاريخ ليفربول، ولكنه أيضًا أمام أرقام قياسية أخرى بإمكانه أن يحققها مع ليفربول في الوقت المتبقي من هذا الموسم، وهذه الأرقام كالتالي:

1.أن يكون أفضل هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي بالموسم : فقط أربع لاعبين “أندي كول، ألان شيرر، كريستيانو رونالدو، لويس سواريز” هم من سجلوا أكثر من 30 هدفا بالموسم في الدوري، والرقم القياسي بأكثر عدد من الأهداف بالدوري بأسم ألان شيرر بـ34 هدفا، وأمام محمد صلاح سبعة أهداف فقط حتى يكسر هذا الرقم.

2. هداف اللاعبين الأفارقة في الدوري الإنجليزي بالموسم : إذا سجل محمد صلاح هدفا آخر، فبذلك سيعادل رقم الإيفواري ديديه دروغبا نجم تشليسي السابق عندما سجل 29 هدفا بموسم 2009/2010، لذلك فأمام النجم المصري هدفان لكسر هذا الرقم.

3.أفضل هداف لفريق ليفربول بالموسم: بإمكان محمد صلاح أن يكون أفضل هداف في ليفربول بالموسم، ولكن عليه أن يجتاز رقم إيان راش صاحب الـ47 هدفا في 65 مباراة بموسم 1983/1984.

4.أفضل معدل تهديفي في تاريخ ليفربول: محمد صلاح أحرز حتى الآن 36 هدفًا في 41 مباراة، بمعدل تهديفي وصل لـ0.88 هدفا بالمباراة الواحدة، وأمامه فرصة كبيرة لاجتياز رقم سام رايبولد الذي أحرز معدلا تهديفيا في موسم 1902/1903 وصل إلى 0.94 هدفا باللقاء.

5.أكثر اللاعبين إحرازًا للأهداف في الدوري الإنجليزي بفريق ليفربول بالموسم الواحد: صلاح يمتلك حاليًا في رصيده 28 هدفًا، بفارق ثلاثة أهداف فقط عن الرقم القياسي المحفور بأسم الأوروغواني لويس سواريز الذي سجل من قبل 31 هدفًا بموسم 2013/2014، وأمام صلاح فرصة كبيرة لتحقيق ذلك حيث يتبقى 7 مباريات على انتهاء الدوري.

ويذكر أن محمد صلاح كان قد أنضم لصفوف ليفربول الصيف الماضي، قادمًا من فريق روما الإيطالي بمبلغ 42 مليون يورو.

‫شوف تيفي

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محمد صلاح لقب هداف البريميرليغ شوف سبور

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