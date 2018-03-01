تقارير إعلامية : نجوم ضحية مقارنتهم مع ليونيل ميسي ﻿

كشفت تقارير إعلامية، أن المقارنة بين اللاعبين الصاعدين مع باقي النجوم العالميين أصبحت فخا قاتلا للطموح والإنجازات، مشيرة إلى أن هذا الأمر ينطبق تماما على مقارنات عالم الساحرة المستديرة .

'' شوف سبور'' وكالات

كشفت تقارير إعلامية، أن المقارنة بين اللاعبين الصاعدين مع باقي النجوم العالميين أصبحت فخا قاتلا للطموح والإنجازات، مشيرة إلى أن هذا الأمر ينطبق تماما على مقارنات عالم الساحرة المستديرة .

وحسب ذات المصادر فإن عشاق كرة القدم وقعوا في بحر المقارنات بين نجوم اللعبة ، فلا يكاد يظهر نجم جديد ، إلا وتتهافت وسائل الإعلام والجماهير وأحيانا المدربون على تشبيه لاعب متألق أو موهبة جديدة صاعدة بقوة الصاروخ ، بأسطورة أخرى صالت وجالت، وحفرت اسمها في سجلات التاريخ .

وزادت التشبيهات بين محمد صلاح الصاعد بقوة الصاروخ بقميص ليفربول مع ليونيل ميسي ، أسطورة برشلونة وأحد أفضل اللاعبين على مدار التاريخ ، لا سيما بعد اعتلاء النجم المصري لصدارة هدافي الدوري الإنجليزي وتسجيله هدفا نسخة طبق الأصل لهدف البرغوث الأرجنتيني في شباك بايرن ميونخ.

وهذه أشهر المقارنات في الساحة الكروية

باولو ديبالا :

بعد تألقه الملفت مع السيدة العجوز في الأراضي الإيطالية خلال موسم 2015/2016 ، فتح ديبالا باب المقارنة بينه وبين مواطنه ميسي ، بيد أن الفارق الشاسع لمصلحة أفضل لاعب في العالم 5 مرات ، جعل بريق جوهرة باليرمو ينطفئ سريعاً ، لا سيما بعد ارتباطه بالانتقال إلى برشلونة وريال مدريد في الصيف الماضي .

وقد شعر باولو ديبالا بخطورة مقارنته مع البرغوث الأرجنتيني ، ليصرح قائلاً : ” لا أريد أن أكون ميسي جديد ، أريد أن أكون ديبالا ” .

وتراجع مستوى باولو ديبالا هذا الموسم بسبب مشاكله الشخصية مع مدرب يوفنتوس ، بالإضافة إلى معاناته من الجلوس على دكة البدلاء رفقة منتخب الأرجنتين .

ألين خليلوفيتش :

لم يكن الشاب الكرواتي يعتقد أن أمواج الإعارات ستتقاذفه من نادٍ لآخر ، وذلك منذ أن تعاقد معه برشلونة في عام 2014 ، ليدفع خليلوفيتش ضريبة مقارنته بميسي وتشبيه أسلوب لعبه بأسلوب قائد التانغو .

ويلعب خليلوفيتش في الوقت الحالي رفقة لاس بالماس بعد أن أمضى فترة إعارة مع سبورتينغ خيخون ، فضلاً عن تجربته القصيرة في ألمانيا مع هامبورغ .

ماريو جوتزه :

سجل هدفاً لن ينساه أحد ، لأنه كان هدف تتويج منتخب ألمانيا بكأس العالم 2014 على حساب الأرجنتين ، بعدها حصل على لقب “ميسي” ألمانيا من قبل عشاق بايرن ميونخ والماكينات الألمانية .

لكن فرحة اللاعب الألماني لم تدم طويلاً حيث تراجع مستواه وابتعد عن المشاركة مع النادي البافاري تحت قيادة بيب غوارديولا ، ليتجرع جوتزه مرارة المقارنة مع ميسي على مضض ، قبل أن يعود إلى صفوف بوروسيا دورتموند في صيف عام 2016.