 تقارير إعلامية : نجوم ضحية مقارنتهم مع ليونيل ميسي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

إعصــار قوي يشل الحياة بآلاف المنازل بأستراليا | دولي

إعصــار قوي يشل الحياة بآلاف المنازل بأستراليا

خــاص..هذه حقيقة طرد ممثلة مغربية من مصر | ثقافة و فنون

خــاص..هذه حقيقة طرد ممثلة مغربية من مصر

مثيــروبالفيديو.. هــذا هو سر بقعة مياه ساخنة ذات رائحة بركانية في العاصمة الرياض | دولي

مثيــروبالفيديو.. هــذا هو سر بقعة مياه ساخنة ذات رائحة بركانية في العاصمة الرياض

بعد الفقيه اللي قتل ختو بعد الفجر..كازا تهتز من جديد على وقع جريمة قتل بشعة وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

بعد الفقيه اللي قتل ختو بعد الفجر..كازا تهتز من جديد على وقع جريمة قتل بشعة وهاشنو وقع

هــام للمغاربة..هاكيفاش غايكون الجو اليوم الأحد | مجتمع

هــام للمغاربة..هاكيفاش غايكون الجو اليوم الأحد

بحال الأفلام..عصابة بغاو يشفرو حانوت فكازا و لكن مصدقاتش ليهم | بووز

بحال الأفلام..عصابة بغاو يشفرو حانوت فكازا و لكن مصدقاتش ليهم

بالفيديو.. ثنائية يوسف العربي أمام المرخية يواصل صدارة هدافى الدوري القطري بـ 26 هدفا | بووز

بالفيديو.. ثنائية يوسف العربي أمام المرخية يواصل صدارة هدافى الدوري القطري بـ 26 هدفا

كواليس النسخة الثانية لمهرجان الموضة بالدارالبيضاء..مرور المواهب+تصريحات لجنة التحكيم | بووز

كواليس النسخة الثانية لمهرجان الموضة بالدارالبيضاء..مرور المواهب+تصريحات لجنة التحكيم

بالفيديو.. نصيحة مدرب رياضي للحصول على عضلات قوية | بووز

بالفيديو.. نصيحة مدرب رياضي للحصول على عضلات قوية

لا خير في مجتمع لا يحترم قوانينه

تقارير إعلامية : نجوم ضحية مقارنتهم مع ليونيل ميسي

بتاريــخ : 18 مارس 2018 / 09:39 تقارير إعلامية : نجوم ضحية مقارنتهم مع ليونيل ميسي | سبور
تقارير إعلامية : نجوم ضحية مقارنتهم مع ليونيل ميسي
كشفت تقارير إعلامية، أن المقارنة بين اللاعبين الصاعدين مع باقي النجوم العالميين أصبحت فخا قاتلا للطموح والإنجازات، مشيرة إلى أن هذا الأمر ينطبق تماما على مقارنات عالم الساحرة المستديرة .

'' شوف سبور'' وكالات

كشفت تقارير إعلامية، أن المقارنة بين اللاعبين الصاعدين مع باقي النجوم العالميين أصبحت فخا قاتلا للطموح والإنجازات، مشيرة إلى أن هذا الأمر ينطبق تماما على مقارنات عالم الساحرة المستديرة .

وحسب ذات المصادر فإن عشاق كرة القدم وقعوا في بحر المقارنات بين نجوم اللعبة ، فلا يكاد يظهر نجم جديد ، إلا وتتهافت وسائل الإعلام والجماهير وأحيانا المدربون على تشبيه لاعب متألق أو موهبة جديدة صاعدة بقوة الصاروخ ، بأسطورة أخرى صالت وجالت، وحفرت اسمها في سجلات التاريخ .

وزادت التشبيهات بين محمد صلاح الصاعد بقوة الصاروخ بقميص ليفربول مع ليونيل ميسي ، أسطورة برشلونة وأحد أفضل اللاعبين على مدار التاريخ ، لا سيما بعد اعتلاء النجم المصري لصدارة هدافي الدوري الإنجليزي وتسجيله هدفا نسخة طبق الأصل لهدف البرغوث الأرجنتيني في شباك بايرن ميونخ.

وهذه أشهر المقارنات في الساحة الكروية

باولو ديبالا :

بعد تألقه الملفت مع السيدة العجوز في الأراضي الإيطالية خلال موسم 2015/2016 ، فتح ديبالا باب المقارنة بينه وبين مواطنه ميسي ، بيد أن الفارق الشاسع لمصلحة أفضل لاعب في العالم 5 مرات ، جعل بريق جوهرة باليرمو ينطفئ سريعاً ، لا سيما بعد ارتباطه بالانتقال إلى برشلونة وريال مدريد في الصيف الماضي .

وقد شعر باولو ديبالا بخطورة مقارنته مع البرغوث الأرجنتيني ، ليصرح قائلاً : ” لا أريد أن أكون ميسي جديد ، أريد أن أكون ديبالا ” .

وتراجع مستوى باولو ديبالا هذا الموسم بسبب مشاكله الشخصية مع مدرب يوفنتوس ، بالإضافة إلى معاناته من الجلوس على دكة البدلاء رفقة منتخب الأرجنتين .

ألين خليلوفيتش :

لم يكن الشاب الكرواتي يعتقد أن أمواج الإعارات ستتقاذفه من نادٍ لآخر ، وذلك منذ أن تعاقد معه برشلونة في عام 2014 ، ليدفع خليلوفيتش ضريبة مقارنته بميسي وتشبيه أسلوب لعبه بأسلوب قائد التانغو .

ويلعب خليلوفيتش في الوقت الحالي رفقة لاس بالماس بعد أن أمضى فترة إعارة مع سبورتينغ خيخون ، فضلاً عن تجربته القصيرة في ألمانيا مع هامبورغ .

ماريو جوتزه :

سجل هدفاً لن ينساه أحد ، لأنه كان هدف تتويج منتخب ألمانيا بكأس العالم 2014 على حساب الأرجنتين ، بعدها حصل على لقب “ميسي” ألمانيا من قبل عشاق بايرن ميونخ والماكينات الألمانية .

لكن فرحة اللاعب الألماني لم تدم طويلاً حيث تراجع مستواه وابتعد عن المشاركة مع النادي البافاري تحت قيادة بيب غوارديولا ، ليتجرع جوتزه مرارة المقارنة مع ميسي على مضض ، قبل أن يعود إلى صفوف بوروسيا دورتموند في صيف عام 2016.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب كرة القدم

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

محمد صلاح يقترب من تحطيم عدة أرقام هذا الموسم رفقة ليفربول الإنجليزي | سبور

محمد صلاح يقترب من تحطيم عدة أرقام هذا الموسم رفقة ليفربول الإنجليزي

منتخبات إفريقية قوية تستعد بالمغرب | سبور

منتخبات إفريقية قوية تستعد بالمغرب

ليفاندوفسكي يتوصل لاتفاق مبدئي مع مسؤولي ريال مدريد | سبور

ليفاندوفسكي يتوصل لاتفاق مبدئي مع مسؤولي ريال مدريد

بالصور.. الناصيري يوقع على اتفاقية مع الاتحاد العربي لكرة القدم | سبور

بالصور.. الناصيري يوقع على اتفاقية مع الاتحاد العربي لكرة القدم

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أحوال الطقس : 18 مارس 2018 | الطقس
منذ 4 ساعات

أحوال الطقس : 18 مارس 2018

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :18 مارس 2018 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :18 مارس 2018 | شوف تيفي

بحال الأفلام..عصابة بغاو يشفرو حانوت فكازا و لكن مصدقاتش ليهم | خارج البلاطو

بحال الأفلام..عصابة بغاو يشفرو حانوت فكازا و لكن مصدقاتش ليهم

بالفيديو.. الإتحاد العربي لكرة القدم يؤكد على ضرورة مساندة السعودية وتقديم الدعم للمغرب في استضافة كأس العالم 2026 | خارج البلاطو

بالفيديو.. الإتحاد العربي لكرة القدم يؤكد على ضرورة مساندة السعودية وتقديم الدعم للمغرب في استضافة كأس العالم 2026

﻿

آخر المستجدات

إعصــار قوي يشل الحياة بآلاف المنازل بأستراليا | دولي
منذ 4 دقائق

إعصــار قوي يشل الحياة بآلاف المنازل بأستراليا

خــاص..هذه حقيقة طرد ممثلة مغربية من مصر | ثقافة و فنون

خــاص..هذه حقيقة طرد ممثلة مغربية من مصر

مثيــروبالفيديو.. هــذا هو سر بقعة مياه ساخنة ذات رائحة بركانية في العاصمة الرياض | دولي

مثيــروبالفيديو.. هــذا هو سر بقعة مياه ساخنة ذات رائحة بركانية في العاصمة الرياض

بعد الفقيه اللي قتل ختو بعد الفجر..كازا تهتز من جديد على وقع جريمة قتل بشعة وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

بعد الفقيه اللي قتل ختو بعد الفجر..كازا تهتز من جديد على وقع جريمة قتل بشعة وهاشنو وقع

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.