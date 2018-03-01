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هــام للمغاربة..هاكيفاش غايكون الجو اليوم الأحد

بتاريــخ : 18 مارس 2018 / 09:09 هــام للمغاربة..هاكيفاش غايكون الجو اليوم الأحد | مجتمع
هــام للمغاربة..هاكيفاش غايكون الجو اليوم الأحد
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أن تكون الأجواء غائمة مع نزول أمطار أو زخات مطرية بكل مناطق طنجة والريف والواجهة المتوسطية والسهول الشمالية الغربية والأطلسين الكبير والمتوسط

شـــوف تيفي:

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أن تكون الأجواء غائمة مع نزول أمطار أو زخات مطرية بكل مناطق طنجة والريف والواجهة المتوسطية والسهول الشمالية الغربية والأطلسين الكبير والمتوسط وسهولهما المجاورة وهضاب الفوسفاط ووالماس وشمال المنطقة الشرقية.

وستكون السماء غائمة جزئيا مع إمكانية نزول بعض الأمطار بالسهول الممتدة شمال الصويرة وقليلة السحب بباقي جهات المملكة، مع تساقط بعض الثلوج فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والتي يتعدى علوها 2000 متر. فضلا عن هبوب زوابع رملية بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح قوية شيئا ما إلى قوية من القطاع الغربي بالسواحل والسهول الشمالية ومنطقة طنجة والواجهة المتوسطية والريف والسايس والأطلس والمنطقة الشرقية، ومعتدلة إلى قوية نوعا ما من الشمال وأحيانا من الغرب بالجنوب الشرقي وبالأقاليم الجنوبية، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الغربي بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 01 و 4 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 4 درجة و 9 درجات بالريف والمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 9 و 14 درجة بكل من السايس والسهول الداخلية الشمالية والوسطى وسوس والسفوح الجنوبية الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 14 و 19 درجة بالقرب من السواحل وجنوب الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 04 و 09 درجات بالمرتفعات، ومابين 09 و 14 درجة بشمال المنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 14 و 19 درجة بجنوب المنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية ومنطقة طنجة والسايس والسهول والسواحل الشمالية والوسطى، وما بين 19 و 24 درجة بسوس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية والسواحل الوسطى والجنوبية، وستكون ما بين 25 و 31 درجة بباقي الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هائج إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقوي إلى جد قوي الهيجان بالبوغاز، وقوي إلى جد قوي الهيجان وسيصبح هائجا صباحا ما بين طنجة والجرف، وهائج إلى قوي الهيجان ما بين طانطان والداخلة، وقوي الهيجان بباقي السواحل الأخرى.

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