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جد صادم وخطير..ذئب بشري غتاصب بناتو وافتض ليهم البكارة

بتاريــخ : 18 مارس 2018 / 05:10 جد صادم وخطير..ذئب بشري غتاصب بناتو وافتض ليهم البكارة | دولي
جد صادم وخطير..ذئب بشري غتاصب بناتو وافتض ليهم البكارة
قضت محكمة في الأردن، مؤخرا، بالسجن 25 عاما بحق سوري خمسيني اغتصب بشكل متكرر على مدى سنوات بناته الخمس.

''شوف تيفي''

قضت محكمة في الأردن، مؤخرا، بالسجن 25 عاما بحق سوري خمسيني اغتصب بشكل متكرر على مدى سنوات بناته الخمس.

وحسب ما كشف عنه موقع ''عاجل'' السعودي، أمس الجمعة، فإن محكمة الجنايات الكبرى أصدرت حكما مشددا بالسجن 25 عاما بحق سوري يبلغ من العمر 50 عاما لاغتصابه بناته الخمس من زوجاته الثلاث ، موضحا أن ''الفتيات تقدمن بشكوى ضد والدهن بعد أن ضقن ذرعا من أفعاله الجنسية معهن منذ صغرهن''.

وأوضح الموقع السعودي أن الرجل أدين بـ ''تهمتي الاغتصاب المقترن بفض البكارة مرتين، وهتك العرض 200 مرة''، وقد شددت المحكمة الحكم لكون الفعل المرتكب يقع على المحارم بصفته أب إلى جانب فضه بكارة ابنتين كانتا قد بلغتا 18 عاما واثنتين من الفتيات بعمر 16 عاما، أما أعمار شقيقاتهن الثلاث فهي 17 عاما و20 عاما و23 عاما''.

وأبرز ذات الموقع أن لائحة الاتهام، تؤكد أن الفتيات الخمس يسكنَّ داخل منزل في مزرعة وتعرضن لاغتصاب متكرر وهتك عرض من قبل والدهن المتزوج اثنتين .

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الأردن الاغتصاب الأب البكارة الفتيات

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