ليفاندوفسكي يتوصل لاتفاق مبدئي مع مسؤولي ريال مدريد ﻿

توصل فريق ريال مدريد الإسباني لاتفاق مبدئي مع نجم فريق بايرن ميونخ الألماني روبرت ليفاندوفسكي ، للانضمام لصفوف الملكي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

''شوف سبور''

توصل فريق ريال مدريد الإسباني لاتفاق مبدئي مع نجم فريق بايرن ميونخ الألماني روبرت ليفاندوفسكي ، للانضمام لصفوف الملكي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية على موقعها الالكتروني يوم أمس الجمعة ، أن بيني زاهافي وكيل اللاعب البولندي، اتفق مع مسؤولي ريال مدريد بخصوص انتقال البولندي للفريق الملكي لمدة عامين، مع وجود خيار التمديد لعام ثالث ، في انتظار موافقة إدارة النادي البافاري.

وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع أن يحل المهاجم البولندي، محل الفرنسي كريم بنزيما ، الذي يقدم مستويات غير جيدة.