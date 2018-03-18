بالصور.. الناصيري يوقع على اتفاقية مع الاتحاد العربي لكرة القدم ﻿

وقع رئيس الوداد الرياضي سعيد الناصيري على اتفاقية مشاركة الفريق الأحمر في البطولة العربية للأندية، رفقة مستشار رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم طلال آل الشيخ، بمقر الجامعة المغربية لكرة القدم

''شوف سبور''

وقع رئيس الوداد الرياضي سعيد الناصيري على اتفاقية مشاركة الفريق الأحمر في البطولة العربية للأندية، رفقة مستشار رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم طلال آل الشيخ، بمقر الجامعة المغربية لكرة القدم بالرباط.

وكان سعيد حسبان رئيس فريق الرجاء البيضاوي قد وقع صباح اليوم، على اتفاقية مشاركة الرجاء في البطولة العربية للأندية.

ويذكر أن طلال آل الشيخ مستشار رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم كان قد أكد على ضرورة مساندة المملكة السعودية وتقديم الدعم للمغرب في مختلف المجالات في إشارة إلى دعم السعودية لملف المغرب في استضافة كأس العالم 2026 نافيا كل الإشاعات المتعلقة بمنح تصويتها للملف المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، في اجتماع بمقر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، صباح اليوم.