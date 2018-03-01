الجيش الملكي يخصص 10 آلاف تذكرة للجماهير الطنجاوية‎ ﻿

خصصت إدارة فريق الجيش الملكي لكرة القدم، 10 آلاف تذكرة، لجماهير اتحاد طنجة، لمساندة فريقها، خلال المباراة التي ستجمعهما يوم غد الأحد بملعب المركب الرياضي مولاي عبد الله بالرباط برسم الدورة 21 من

''شوف سبور''

خصصت إدارة فريق الجيش الملكي لكرة القدم، 10 آلاف تذكرة، لجماهير اتحاد طنجة، لمساندة فريقها، خلال المباراة التي ستجمعهما يوم غد الأحد بملعب المركب الرياضي مولاي عبد الله بالرباط برسم الدورة 21 من البطولة الاحترافية.

وكانت اللجنة التنظيمية لفريق الجيش الملكي قررت طبع 20 ألف تذكرة للمباراة.

ويبحث الفريق الطنجي، عن تسجيل نتيجة الفوز، من أجل البقاء في الصدارة، فيما يرغب الفريق العسكري، إيقاف سلسلة النتائج الإيجابية التي يحققها اتحاد طنجة منذ تعاقده مع إدريس المرابط .

يذكر أن فريق اتحاد طنجة يحتل صدارة البطولة الاحترافية برصيد 40 نقطة، فيما يحتل فريق الجيش الملكي، المركز التاسع برصيد 28 نقطة.