قطعة شوكولا تحطم رقما قياسيا وتدخل كتاب غينيس وثمنها خيالي بالملايين ﻿

تم عرض أغلى قطعة شوكولا أمس الجمعة بمعرض للشوكولا بمدينة أوبيدوس بالبرتغال، الشوكولاتة يبلغ ثمنها 9489 دولار ما يعادل 8 ملايين و 140 ألف ريال.

شوف تيفي

تم عرض أغلى قطعة شوكولا أمس الجمعة بمعرض للشوكولا بمدينة أوبيدوس بالبرتغال، الشوكولاتة يبلغ ثمنها 9489 دولار ما يعادل 8 ملايين و 140 ألف ريال.

وهي عبارة عن قطعة من الشوكولا مغطاة بالذهب الصالح للأكل ومحشوة بالزعفران والكمأ الأبيض والفانيلا من مدغشقر بالإضافة لرقائق من الذهب.

ودخلت قطعة الشوكولاته هاته موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأغلى قطعة شوكولا في العالم ، حسب ما قاله صانع الشوكولا البرتغالي دانييل جوميز، وفق ما أوردته يوم أمس الجمعة ''هاف بوست عربي'' نقلا عن وكالة رويترز .

وقد تم وضع القطعة في صندوق صغير على شكل تاج مرصع بنحو 5500 قطعة كريستال من شواروفسكي تحت حراسة رجلي أمن.

الشوكولا معشوقة النساء، من الصناعات التي تعرف رواجا وانتشارا كبيرين ، يعود أصلها لأمريكا الجنوبية لانتشار شجر الكاكاو بالمنطقة ، وكلمة شوكولاتة مشتقة عبر اللغة الإسبانية من اسم مشروب كان معروفا في حضارة الأزتيك في المكسيك xocolatl من مكوناته الكاكاو، وتعتبر كل من بلجيكا سويسرا و ألمانيا من أشهر الدول إنتاجا للشوكولا.