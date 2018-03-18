بالصور....معلمة تضرب تلميذا ببركار خشبي ﻿

اقدمت معلمة بالمستوى الابتدائي بإحدى الإعداديات بمدينة الناظور مساء أمس على ضرب وتعنيف أحد تلاميذتها.

شوف تيفي

اقدمت معلمة بالمستوى الابتدائي بإحدى الإعداديات بمدينة الناظور مساء أمس على ضرب وتعنيف أحد تلاميذتها.

وعلمت قناة ''شوف تيفي'' من بعض مصادرها أن إحدى معلمات المستوى الابتدائي بمدينة الناظور قامت بضرب تلميذ يبلغ من العمر عشر سنوات ببركار خشبي على مستوى اليد مما تسبب له في الإصابة بكدمات زرقاء.

وأضاف نفس المصدر أن والدة التلميذ قامت بشكاية المعلمة لمديرة المؤسسة التي أشارت عليها برفع دعوى قضائية ضد المعلمة كما صرح المصدر ذاته أن أسباب تعنيف المعلمة للتلميذ لعدم قيام التلميذ بالإجابة في الفصل دون رفع أصبعه.