 الطاوسي يخرج بتصريح مثير ويؤكد تتويج الجزائر بكأس إفريقيا 2015 لو نظم بالمغرب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

قطعة شوكولا تحطم رقما قياسيا وتدخل كتاب غينيس وثمنها خيالي بالملايين | منوعات

قطعة شوكولا تحطم رقما قياسيا وتدخل كتاب غينيس وثمنها خيالي بالملايين

بالصور....معلمة تضرب تلميذا ببركار خشبي | حوادث و حقوق

بالصور....معلمة تضرب تلميذا ببركار خشبي

خطير.. أكثر من نصف المغاربة الذين تتجاوز أعمارهم 60 سنة يعانون أمراضا مزمنة وأمل الحياة لدى الأفارقة لا يتعدى 47 سنة | مجتمع

خطير.. أكثر من نصف المغاربة الذين تتجاوز أعمارهم 60 سنة يعانون أمراضا مزمنة وأمل الحياة لدى

المواجهة تتصاعد بين الممثلة الإباحية السابقة ستورمي دانيالز ومحامي ترامب | دولي

المواجهة تتصاعد بين الممثلة الإباحية السابقة ستورمي دانيالز ومحامي ترامب

بالصور..بعد أغنية سيدنا الستاتي سيطلق اليوم الجزء الثاني من الأغنية وها الرسالة اللي قال الجمهور | ثقافة و فنون

بالصور..بعد أغنية ''سيدنا'' الستاتي سيطلق اليوم الجزء الثاني من الأغنية وها الرسالة اللي قال

تفاصيل جديدة بخصوص حريق بسوق الثلاثاء بجماعة إنزكان | حوادث و حقوق

تفاصيل جديدة بخصوص حريق بسوق الثلاثاء بجماعة إنزكان

صادم وبالصور..شوفو شحال ديال الملاين ضاعت في حريق سوق انزكان | حوادث و حقوق

صادم وبالصور..شوفو شحال ديال الملاين ضاعت في حريق سوق انزكان

رئيس الحكومة يترأس الوفد المغربي المشارك في الدورة الثامنة للمنتدى العالمي للماء بالبرازيل | بوليتيك

رئيس الحكومة يترأس الوفد المغربي المشارك في الدورة الثامنة للمنتدى العالمي للماء بالبرازيل

بالصور..ابن الفنان الهندي شاروخان يثير ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي | ثقافة و فنون

بالصور..ابن الفنان الهندي شاروخان يثير ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي

لا خير في مجتمع لا يحترم قوانينه

الطاوسي يخرج بتصريح مثير ويؤكد تتويج الجزائر بكأس إفريقيا 2015 لو نظم بالمغرب

بتاريــخ : 18 مارس 2018 / 02:22 الطاوسي يخرج بتصريح مثير ويؤكد تتويج الجزائر بكأس إفريقيا 2015 لو نظم بالمغرب | سبور
الطاوسي يخرج بتصريح مثير ويؤكد تتويج الجزائر بكأس إفريقيا 2015 لو نظم بالمغرب
في تصريح مثير لرشيد الطاوسي مدرب فريق بلوزداد الجزائري أكد أن المنتخب الجزائري كان بإمكانه التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا لكرة القدم سنة 2015 لولا تراجع المغرب عن تنظيمه.

شوف سبور

في تصريح مثير لرشيد الطاوسي مدرب فريق بلوزداد الجزائري أكد أن المنتخب الجزائري كان بإمكانه التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا لكرة القدم سنة 2015 لولا تراجع المغرب عن تنظيمه.

وتناقل صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة لرشيد الطاوسي الإطار الوطني، معبرة عن استغرابها لتصريحه المستفز، علما أن المغرب تقدم بتأجيل المنافسات خوفا من انتشار فيروس إيبولا القاتل بعدما حصد الآلاف من الضحايا في دول جنوب الصحراء.

واعتبرت بعض الجماهير المغربية، تصريح الطاوسي بالمستفز سيما أن مجموعة من المنابر الجزائرية سبق لها أن تفاعلت مع قرار الجامعة مع قضية تنظيم كأس إفريقيا 2015 بالمغرب خوفا من تتويج منتخب الجزائر في الوقت الذي كان في قمة عطائه بعد تألقه في منافسات كأس العالم 2014.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب رشيد الطاوسي كأس إفريقيا 2015

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الجيش الملكي يخصص 10 آلاف تذكرة للجماهير الطنجاوية‎ | سبور

الجيش الملكي يخصص 10 آلاف تذكرة للجماهير الطنجاوية‎

أول تغريدة وصورة لرونار بعد أزمته مع متولي | سبور

أول تغريدة وصورة لرونار بعد أزمته مع متولي

الرجاء يقدم شكره للجماهير الرجاوية | سبور

الرجاء يقدم شكره للجماهير الرجاوية

غاريدو : لاعبو الرجاء قدموا مباراة قتالية أمام نواذيبو | سبور

غاريدو : لاعبو الرجاء قدموا مباراة قتالية أمام نواذيبو

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بحال الأفلام..عصابة بغاو يشفرو حانوت فكازا و لكن مصدقاتش ليهم | خارج البلاطو
منذ 40 دقيقة

بحال الأفلام..عصابة بغاو يشفرو حانوت فكازا و لكن مصدقاتش ليهم

بالفيديو.. الإتحاد العربي لكرة القدم يؤكد على ضرورة مساندة السعودية وتقديم الدعم للمغرب في استضافة كأس العالم 2026 | خارج البلاطو

بالفيديو.. الإتحاد العربي لكرة القدم يؤكد على ضرورة مساندة السعودية وتقديم الدعم للمغرب في استضافة كأس العالم 2026

عكس ما يروج..الخضرة مبقاتش غالية بعد التساقطات المطرية | خارج البلاطو

عكس ما يروج..الخضرة مبقاتش غالية بعد التساقطات المطرية

كواليس النسخة الثانية لمهرجان الموضة بالدارالبيضاء..مرور المواهب+تصريحات لجنة التحكيم | بــووز

كواليس النسخة الثانية لمهرجان الموضة بالدارالبيضاء..مرور المواهب+تصريحات لجنة التحكيم

﻿

آخر المستجدات

قطعة شوكولا تحطم رقما قياسيا وتدخل كتاب غينيس وثمنها خيالي بالملايين | منوعات
منذ 29 دقيقة

قطعة شوكولا تحطم رقما قياسيا وتدخل كتاب غينيس وثمنها خيالي بالملايين

بالصور....معلمة تضرب تلميذا ببركار خشبي | حوادث و حقوق

بالصور....معلمة تضرب تلميذا ببركار خشبي

خطير.. أكثر من نصف المغاربة الذين تتجاوز أعمارهم 60 سنة يعانون أمراضا مزمنة وأمل الحياة لدى الأفارقة لا يتعدى 47 سنة | مجتمع

خطير.. أكثر من نصف المغاربة الذين تتجاوز أعمارهم 60 سنة يعانون أمراضا مزمنة وأمل الحياة لدى

المواجهة تتصاعد بين الممثلة الإباحية السابقة ستورمي دانيالز ومحامي ترامب | دولي

المواجهة تتصاعد بين الممثلة الإباحية السابقة ستورمي دانيالز ومحامي ترامب

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.