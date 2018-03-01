الطاوسي يخرج بتصريح مثير ويؤكد تتويج الجزائر بكأس إفريقيا 2015 لو نظم بالمغرب ﻿

في تصريح مثير لرشيد الطاوسي مدرب فريق بلوزداد الجزائري أكد أن المنتخب الجزائري كان بإمكانه التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا لكرة القدم سنة 2015 لولا تراجع المغرب عن تنظيمه.

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في تصريح مثير لرشيد الطاوسي مدرب فريق بلوزداد الجزائري أكد أن المنتخب الجزائري كان بإمكانه التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا لكرة القدم سنة 2015 لولا تراجع المغرب عن تنظيمه.

وتناقل صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة لرشيد الطاوسي الإطار الوطني، معبرة عن استغرابها لتصريحه المستفز، علما أن المغرب تقدم بتأجيل المنافسات خوفا من انتشار فيروس إيبولا القاتل بعدما حصد الآلاف من الضحايا في دول جنوب الصحراء.

واعتبرت بعض الجماهير المغربية، تصريح الطاوسي بالمستفز سيما أن مجموعة من المنابر الجزائرية سبق لها أن تفاعلت مع قرار الجامعة مع قضية تنظيم كأس إفريقيا 2015 بالمغرب خوفا من تتويج منتخب الجزائر في الوقت الذي كان في قمة عطائه بعد تألقه في منافسات كأس العالم 2014.