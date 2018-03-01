خطير.. أكثر من نصف المغاربة الذين تتجاوز أعمارهم 60 سنة يعانون أمراضا مزمنة وأمل الحياة لدى الأفارقة لا يتعدى 47 سنة ﻿

أقر أنس الدكالي وزير الصحة بمشاكل قطاع الصحة بالمغرب، معترفا في الوقت ذاته، بحقيقة الاختلال التنموي الذي يجعل خدمات التطبيب والاستشفاء على الصعيد الجهوي لبلادنا متفاوتة بشكل كبير بين المواطنين

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أقر أنس الدكالي وزير الصحة بمشاكل قطاع الصحة بالمغرب، معترفا في الوقت ذاته، بحقيقة الاختلال التنموي الذي يجعل خدمات التطبيب والاستشفاء على الصعيد الجهوي لبلادنا متفاوتة بشكل كبير بين المواطنين المغاربة.

وأكد الدكالي في ندوة مفتوحة نظمت صباح اليوم السبت بمقر قصر المؤتمرات بالداخلة، أن حوالي 57 في المائة من ساكنة المغرب التي يصل سنها أو يتجاوز 60 سنة تعاني من أمراض مزمنة، معتبرا أن الظروف الراهنة تستوجب ضرورة إعادة النظر في النموذج التنموي بما يتوافق مع إرادة وتوجهات الملك في هذا الخصوص.

كما تحدث الدكالي عن واقع قطاع الصحة بإفريقيا، مشيرا إلى أن القارة السمراء تواجه تحديا صحيا كبيرا، باعتبار أن بلدانها تسجل أسوأ الأرقام التي تؤشر على تفشي وانتقال الأمراض المعدية وموت الأطفال والنساء لحظة الولادة والوضع، حيث أشار إلى أن 60 في المائة من أمراض السيدا مسجلة بإفريقيا في الوقت الذي لا يتعدى فيه متوسط أمل الحياة بها حدود 47 سنة.

كلام الدكالي ردت عليه وزيرة الصحة والشؤون الإجتماعية الفرنسية ريسول تورين على هامش أشغال هذه الندوة التي تناولت الوضع الصحي بالقارة السمراء، بالتأكيد على أن الأسئلة المرتبطة بإشكالية قطاع الصحة، هي أسئلة سياسية تفرض على حكومات البلدان المعنية بتردي الأوضاع الصحية باتخاذ قرارات سياسية تعالج الأمور بشكل شمولي ومنسجم، باعتبار أن ولوج المواطنين لخدمات الصحة لا يمكنه أن يتحقق بمعزل عن ضرورة تحسين ظروفهم المعيشية مع دمجهم في منظومة التنمية السوسيو اقتصادية.

وأوضحت الوزيرة الفرنسية أن من ضمن 1200 طفل يموتون عالميا، هناك 600 حالة وفاة تسجل ببلدان إفريقيا، أي نصف العدد الإجمالي العالمي، مضيفة أن 30 في المائة من أطفال إفريقيا يعانون سوء التغذية، في الوقت الذي تحتل فيه القارة السمراء المرتبة الأولى قاريا، على مستوى وفيات النساء الحوامل لحظة الوضع، من خلال 5000 حالة ضمن 8000 حالة.